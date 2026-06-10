Криптоактивы на 3 млн USDT арестованы по делу финпирамиды «WornerBros»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кызылорде вынесен приговор в отношении руководителя структурного подразделения финансовой пирамиды «WornerBros», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Как показало расследование Департамента АФМ по Кызылординской области, организатор привлекала граждан в финансовую пирамиду под предлогом получения дохода за просмотр коротких видеороликов и фильмов через платформу «WornerBros».

Участникам предлагалось зарегистрироваться на платформе по реферальной ссылке и приобрести один из VIP-пакетов стоимостью от 10 тыс. до 11 млн тенге с обещанной ежедневной прибылью до 735 тыс. тенге. За каждого нового участника начислялись бонусы, что стимулировало постоянное вовлечение граждан в систему. Для продвижения схемы использовались WhatsApp-группы, реклама в социальных сетях и агитационные встречи.

В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для аккумулирования и транзита денег вкладчиков. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3 млн USDT.

Суд признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Также удовлетворены гражданские иски 24 потерпевших.

Приговор вступил в законную силу, добавили в АФМ.