Критическая паводковая ситуация может сложиться на юге страны к концу зимы

Общество
0
Любовь Доброта, Туркестанская область

Каждую секунду в Шардаринское водохранилище поступает 1 500 кубометров воды, или 42 млн кубометров в сутки. При этом вниз по течению реки ежесекундно сбрасывается 1 011 кубов: 600 кубов в секунду направляются по руслу Сырдарьи в сторону Кызылорды, а оставшийся объем пополняет Коксарайский противопаводковый контррегулятор.

Сейчас в Шардаринском водо­хранилище, проектная мощность которого составляет 5,2 млрд кубов, аккумулировано 4 млрд кубов воды. Это составляет 78% от общего объема, или в два раза больше, чем допустимо в январе, накануне сезона паводков. На юге он начинается рано и длится до конца апреля. Март и апрель на юге – самые водные месяцы. И если к этому времени не вскроет­ся лед на Сырдарье в Кызылординской области, то отправлять воду, чтобы разгрузить водоем, будет просто некуда. Она разольется окрест, затапливая все на своем пути.

В случае возникновения аварийной ситуации на Шардаринском водохранилище есть риск подтопления расположенных в нижней части водохранилища 22 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает 34 тыс. человек. Ледостав на Сырдарье стал причиной подтопления населенного пункта Маякум Отрарского района в 2005 и 2012 годах. Потребовалась эвакуация жителей и домашнего скота, частично оказались разрушенными жилые дома и хозяйственные постройки.

Чтобы не случилось беды, Шардаринское водохранилище должно входить в паводковый сезон имея не более чем 2 млрд кубов воды. Иначе море, как с любовью водохранилище называют местные жители, не сможет принять усиливающийся в это время года боковой приток с рек Келес, Чирчик, Куркелес, талые и дождевые воды.

Большой зимний приток, начавшийся с декабря, связан не только с обильными сезонными осадками. Водохранилища, расположенные в верховье Сырдарьи, работают в энергетическом режиме. Вырабатывая электроэнергию, они вынуж­дены срабатывать запасы воды, которой так остро не хватает летом, когда дехкане должны поливать свои поля. Попуски воды с того же Токтогула сейчас превышают поступ­ление воды в водохранилище. Как результат, при объеме в 19 млрд кубов оно заполнено сейчас только на 11,150 млрд кубов воды. И вряд ли удастся набрать его под завязку, чтобы хватило на всех поливной воды. Зимние потопы и летняя засуха тесно взаимосвязаны.

О том, что быстрое и преждевременное заполнение Шардаринского водохранилища повышает риск возникновения аварийной ситуации во время весенних паводков, говорят специалисты водохозяйственной отрасли. Они озабочены складывающейся ситуацией на стратегически важном объекте.

Актуальный вопрос подробно обсуждался на совещании, которое прошло под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Ознакомившись с состоя­нием дел, он поручил руководителям филиала РГП «Казгидромет», Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции, Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» провести тщательный анализ текущей ситуации и разработать план мероприятий по предупреждению возникновения ЧС.

Руководитель Туркестанского филиала РГП «Казводхоз» Казбек Бедебаев сообщил, что о проблеме проинформировано Министерство экологии, геологии и природных ресурсов. Для обеспечения водной безопасности и предупреждения угрозы затопления в регионе до марта необходимо не превышать заполняемость Шардаринского водохранилища более чем на 70%, а это 3,6 млрд кубометров. Коксарайское водохранилище при этом не может быть заполнено больше чем на 1,6 млрд кубометров при проектной мощности 3 млрд кубов.

Учитывая всю серьезность складывающейся ситуации, одним из вариантов снижения риска переполнения водоема специалисты видят в срочном строительстве аварийного водосброса из Шардаринского водохранилища. Этот вопрос поднимался не раз, но решение так и не принято. На проектирование и возведение объекта понадобится несколько лет. Большая же вода прибывает прямо сейчас, требуя разработки алгоритма действий на случай, если водоем все же заполнится под завязку.

ЧП 1 мая 2020 года, когда произошел прорыв дамбы на Сардобинском водохранилище в Узбекистане, свидетельствует, что события могут развиваться по худшему сценарию. Тогда миллионы кубометров воды прорвали бетонное заграждение, хлынув вниз. Под водой оказалась значительная часть территории, в том числе и Мактааральского района. Наводнение нанесло колоссальный ущерб. И это при том, что Сардоба вмещает чуть больше 970 млн кубометров воды, а объем Шардаринского водохранилища в пять раз больше.

Водники видят только один выход: сброс воды из водохранилища в Арнасайскую впадину на территории Узбекистана. Так было всегда в многоводные годы, включая 1968–1969 годы, когда водохранилище только построили и начали эксплуатировать.

Мощность сбросных сооружений позволяет ежесекундно направлять в Арнасай 2 400 кубометров воды. Другой вопрос, что после того как соседи в Арнасайской впадине построили две дамбы, пропускная способность существенно снизилась, и принимать такой объем воды сейчас невозможно. В любом случае решение вопроса о сбросе воды возможно только посредством проведения межгосударственных переговоров, а значит, требуется содействие со стороны центральных государственных органов.

Специалисты водохозяйственной отрасли считают необходимым соз­дать оперативный штаб на уровне Правительства по обеспечению водной безопасности и предупреж­дению аварийных ситуаций. Соответствующее предложение уже направлено в Правительство и профильное министерство.

Популярное

Все
Костанайский школьник получил авторское право на разработку обучающей программы по информатике
Для Кызылорды выделят почти полтора миллиарда тенге на покупку в 2023 году 150 современных автобусов
Бюджет страны начинается с бюджета двора
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК реорганизовали
Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище
Два закона о растительном мире подписал президент
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Два авто сгорели в гараже в Семее
Пошел на горящий фонарь: астанчанин чудом выбрался из снежного плена
Самолет, летевший из Ташкента в Алматы, попал в зону сильной турбулентности: есть пострадавшие
В Казахстане усилят ответственность за экологические правонарушения и проявления вандализма
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Коммунальная ломка
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Клубы пара накрыли дома в Астане из-за коммунальной аварии (видео)
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии

Читайте также

Общество
Для Кызылорды выделят почти полтора миллиарда тенге на поку…
Общество
Костанайский школьник получил авторское право на разработку…
Общество
58 миллионов тенге потеряли актюбинцы, поверив в кредитную …
Общество
Фуру, упавшую в кювет, отбуксировали в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]