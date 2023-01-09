Критическая паводковая ситуация может сложиться на юге страны к концу зимы

Каждую секунду в Шардаринское водохранилище поступает 1 500 кубометров воды, или 42 млн кубометров в сутки. При этом вниз по течению реки ежесекундно сбрасывается 1 011 кубов: 600 кубов в секунду направляются по руслу Сырдарьи в сторону Кызылорды, а оставшийся объем пополняет Коксарайский противопаводковый контррегулятор.

Сейчас в Шардаринском водо­хранилище, проектная мощность которого составляет 5,2 млрд кубов, аккумулировано 4 млрд кубов воды. Это составляет 78% от общего объема, или в два раза больше, чем допустимо в январе, накануне сезона паводков. На юге он начинается рано и длится до конца апреля. Март и апрель на юге – самые водные месяцы. И если к этому времени не вскроет­ся лед на Сырдарье в Кызылординской области, то отправлять воду, чтобы разгрузить водоем, будет просто некуда. Она разольется окрест, затапливая все на своем пути.

В случае возникновения аварийной ситуации на Шардаринском водохранилище есть риск подтопления расположенных в нижней части водохранилища 22 населенных пунктов, в которых в общей сложности проживает 34 тыс. человек. Ледостав на Сырдарье стал причиной подтопления населенного пункта Маякум Отрарского района в 2005 и 2012 годах. Потребовалась эвакуация жителей и домашнего скота, частично оказались разрушенными жилые дома и хозяйственные постройки.

Чтобы не случилось беды, Шардаринское водохранилище должно входить в паводковый сезон имея не более чем 2 млрд кубов воды. Иначе море, как с любовью водохранилище называют местные жители, не сможет принять усиливающийся в это время года боковой приток с рек Келес, Чирчик, Куркелес, талые и дождевые воды.

Большой зимний приток, начавшийся с декабря, связан не только с обильными сезонными осадками. Водохранилища, расположенные в верховье Сырдарьи, работают в энергетическом режиме. Вырабатывая электроэнергию, они вынуж­дены срабатывать запасы воды, которой так остро не хватает летом, когда дехкане должны поливать свои поля. Попуски воды с того же Токтогула сейчас превышают поступ­ление воды в водохранилище. Как результат, при объеме в 19 млрд кубов оно заполнено сейчас только на 11,150 млрд кубов воды. И вряд ли удастся набрать его под завязку, чтобы хватило на всех поливной воды. Зимние потопы и летняя засуха тесно взаимосвязаны.