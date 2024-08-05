Крупнейшие горно-металлургические компании республики договорились о сотрудничестве в машиностроении

Фото: Казцинкмаш

Лидеры отрасли обсудили возможности импортозамещения и развития внутристрановой ценности, передает Kazpravda.kz

Промышленный комплекс в Риддере был выбран для встречи не случайно. За последние 25 лет ремонтное предприятие превратилось в одного из лидеров машиностроительной отрасли. «Казцинкмаш» стал примером развития казахстанского содержания и импортозамещения в производстве оборудования и деталей. Благодаря техническому перевооружению, предприятие получило возможность создавать оборудование любого уровня сложности.

Генеральный директор «Казцинка» Жанат Жанботин рассказал коллегам о возможностях производства и направлениях сотрудничества. Председатель Правления «Корпорации Казахмыс» Нурахмет Нуриев и генеральный директор Евразийской Группы Серик Шахажанов отметили важность замещения импортных материалов и оборудования на отечественные.

Аналогичное предприятие в Группе компаний «Казахмыс» – Карагандинский литейно-машиностроительный завод, производит флотационное оборудование, дробильно-измельчительные и конвейерные агрегаты, а также комплектующие для профессионального оборудования, наращивает темпы развития.

Машиностроительный актив ERG (ERG Service) ежегодно выпускает тысячи наименований изделий для предприятий горно-металлургической и энергетической отраслей: это технологическое и грузоподъемное оборудование, краны специального назначения, также здесь налажено производство непрерывно литой заготовки, мелкосортного проката, и мелющих шаров.

Участники встречи договорились проанализировать возможности замещения товаров, работ и услуг на казахстанские аналоги. Обмен опытом может стать ключом к успешной реализации этих планов.

«Казцинк», развивая собственное производство, вот уже более 20 лет отдает приоритет казахстанским производителям, - отметил генеральный директор «Казцинка» Жанат ЖАНБОТИН. – Сегодня мы увидели огромный потенциал в объединении усилий казахстанских компаний в этом направлении. Консолидация наших машиностроительных ресурсов и опыта позволит обеспечивать рост производства более высокого уровня промышленного передела.

Следующее совещание представителей горно-металлургических компаний состоится в Астане, где будут представлены результаты работы в направлении импортозамещения и развития машиностроения.