Крупнейшую в Центральной Азии молочную ферму строят в СКО

Сельское хозяйство,Строительство
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Ожидается, что ежегодно здесь будут производить до 26 тысяч тонн молока

Фото пресс-службы акимата СКО

В Кызылжарском районе СКО развернулось строительство мегафермы на 8 тысяч голов крупнорогатого скота, которое реализует крестьянское товарищество «Зенченко и К», сообщает Kazpravda.kz

Масштабы проекта впечатляют — инвестиции составляют 9 миллиардов тенге, а после запуска это будет крупнейший молочный комплекс не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии.

Ожидается, что ежегодно здесь будут производить до 26 тысяч тонн молока. Это новый этап в развитии молочного животноводства региона, которое продолжает расти ускоренными темпами: в этом году запланировано строительство ещё 11 новых ферм, а в 2024 году уже были успешно запущены 17 современных молочных комплексов.

 

 

#строительство #молоко #ферма

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