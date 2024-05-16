Полицейский на служебном авто попал в ДТП в Карагандинской области
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В результате происшествия инспектора патрульной полиции госпитализировали
В соцсетях распространилось видео аварии, которое прокомментировала пресс-служба ДП Карагандинской области, передает Kazpravda.kz
Сегодня утром на объездной дороге 7 магистрали Караганды произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех авто: служебной легковой машины, манипулятора «Фотон» и грузовика.
В результате ДТП инспектор, управлявший служебным авто, доставлен в медучреждение.
«Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», – добавили в полиции.