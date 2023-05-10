Крупные международные мероприятия под эгидой ВОЗ пройдут в Астане

Ожидается, что в мероприятии примут участие руководители ВОЗ и представители свыше 50 стран Европейского региона.

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Вопросы подготовки к Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи и 73-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра РК Алтая Кульгинова. Оба мероприятия пройдут в октябре в Астане. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РК, передает Kazpravda.kz.

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният напомнила, что в 1978 году лидеры сферы здравоохранения со всего мира собрались в Алма-Ате на Международной конференции ВОЗ/ЮНИСЕФ по первичной медико-санитарной помощи, по итогам которой была принята соответствующая Алма-Атинская декларация. Документ стал первым призывом к неотложным и эффективным действиям на национальном и международном уровнях по развитию и внедрению первичной медико-санитарной помощи во всем мире.

По предложению Генерального директора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса предстоящая Глобальная конференция будет приурочена к празднованию 75-летнего юбилея ВОЗ и 45-летию принятия Алма-Атинской Декларации по ПМСП.

На сессии Европейского регионального комитета ВОЗ планируется обсуждение актуальных для Казахстана и Европейского региона вопросов здравоохранения. Среди них: достижение целей в области устойчивого развития, борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, реагирование на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, формирование региональных стратегий и др.

Ожидается, что в мероприятии примут участие руководители ВОЗ и представители свыше 50 стран Европейского региона.

Алтай Кульгинов отметил, что сессия Европейского регионального комитета ВОЗ будет впервые проведена в СНГ и Центральной Азии, а также выразил уверенность, что она станет эффективной площадкой для обсуждения основных вызовов в сфере охраны общественного здоровья.

По итогам совещания заинтересованным государственным органам было поручено подготовить проведение запланированных мероприятий на высоком организационном уровне.