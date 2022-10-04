Цены на продукты питания могут снизиться в крупных торговых сетях Казахстана

В регионах Казахстана акиматы заключают меморандумы с крупными торговыми сетями о снижении торговой надбавки до 10%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК.

40 меморандумов уже заключены в городах Шымкенте, Алматы, Костанайской, Актюбинской, Атырауской, Абайской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях с крупными торговыми сетями, такими как «Магнум», Small, «Анвар», «Астыкжан» и другими. Данная мера позволит в крупных торговых сетях Казахстана снизить цены на социально значимые продукты питания.

«Комитет торговли составил реестр торговых сетей, на сегодня по стране их насчитывается 109 и 1 458 филиалов. Акиматы проводят работу по привлечению их к подписанию меморандумов. На сегодня уже подписано 40 меморандумов, остальные на стадии согласования», – проинформировал председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев.

Ранее министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин провел селекторное совещание по обеспечению продовольственной безопасности и сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары, где был рассмотрен вопрос о необходимости заключения меморандумов о соблюдении торговой наценки на социально значимые продукты не более 10%.

Также Комитет торговли для повышения достоверности анализа данных по росту цен на основные продтовары задействовал общественный контроль: создан колл-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень СЗПТ. Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram – sauda_komiteti и Facebook – sauda_inform.