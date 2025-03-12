Крупные заводы хотят построить в Казахстане инвесторы из Венгрии

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин встретился с руководством венгерской компании «UBM Group», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Стороны обсудили нюансы реализации крупного инвестпроекта по производству премиксов и комбикормов в Казахстане. В рамках проекта предлагается в течение двух лет, с 2025 по 2027 гг., построить три завода с мощностью производства 48 тыс. тонн премиксов и 300 тыс. тонн комбикормов в год, дополнительно – лабораторию и тренинг-центр. В случае успешной реализации проекта в Казахстане появится первый крупный завод по производству премиксов и крупнейшее предприятие по производству комбикормов. Это позволит обеспечить импортозамещение по производству комбикормов, которых на сегодня в страну импортируется более 250 тыс. тонн.

Как отметил на встрече вице-премьер, обеспечение животноводства качественными кормами отечественного производства является одной из стратегически важных задач сельского хозяйства страны. С учетом старта в этом году программы по поддержке проектов развития животноводства по австралийскому методу, такие проекты необходимы для качественного изменения структуры рынка кормов и удешевления стоимости производства мяса.

«Казахстан заинтересован в развитии проектов по глубокой переработке зерна, мяса, молока. Недавно мы объявили заказ на инвестиции в ряде сфер, среди которых особое место занимает производство продуктов питания. Мы нацелены обеспечить страну собственным производством продуктов питания, особенно социальных, не ниже 90% от потребности жителей. Приглашаем вашу компанию рассмотреть возможности инвестирования и в эту сферу», — отметил Серик Жумангарин.

Со своей стороны, акционер UBM Group Варга Акош выразил готовность и высокую заинтересованность в создании новых производств в Казахстане. Для этого у предприятия есть необходимый опыт, мощности, современные технологии. Проект предполагает строительство заводов в Костанайской, Карагандинской областях и в Алматы. В частности, в Карагандинской области уже определен партнер по бизнесу и участок для строительства завода, в Костанайской области и в Алматы также есть партнеры, но не решен вопрос с местом строительства заводов.

Есть планы по созданию еще одного завода в южных регионах Казахстана, но пока не нашелся казахстанский партнер для его реализации. Акош Варга обратился к вице-премьеру с просьбой оказать содействие в скорейшем разрешении вопросов с определением места строительства в Костанайской области и в Алматы.

На встрече участники совместно с заместителями акимов задействованных регионов обсудили все возникающие сложности с выделением участков и санитарно-эпидемиологические требования к проекту для его скорейшей реализации. По итогам встречи вице-премьер поручил регионам совместно с МСХ до конца марта определиться с земельными участками, чтобы инвесторы смогли, не затягивая реализацию проекта, приступить к фазе земельных работ уже во втором квартале этого года.