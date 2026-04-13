В Шымкенте пресекли деятельность устойчивой преступной группы, организовавшей канал незаконной миграции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

Было установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение занимались организацией въезда и незаконной легализации иностранных граждан на территории страны.

В ходе операции было проведено 28 обысковых мероприятий, в результате которых изъяты десятки иностранных паспортов, оргтехника, средства связи, бланки, фиктивные трудовые договоры.

Кроме того, изъяты крупные денежные суммы, а также незарегистрированное оружие.

«Организатор преступной группы водворен в ИВС. В полицию доставили 13 участников группы, причастных к данному каналу. В отношении фигурантов начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК – организация незаконной миграции», – сообщили в МВД.

В министерстве также предупредили, что любые нарушения миграционного законодательства не останутся безнаказанными, работа по пресечению каналов незаконной миграции продолжается.