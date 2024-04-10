Крупный канал контрабанды синтетических наркотиков ликвидировали в Шымкенте

Сотрудники КНБ во время спецоперации изъяли свыше 90 литров растворенных в газировке наркотиков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба КНБ

Как уточняется, сотрудники КНБ при координации с прокуратурой ликвидировали канал контрабанды крупной партии метамфетамина.

Так, в результате проведенной операции при получении наркотиков был задержан иностранец, подозреваемый в организации данного канала.

«В ходе досмотра большегрузного автотранспорта обнаружено и изъято свыше 90 литров наркотиков, растворенных в напитке Cola. Экспертизой установлено, что концентрация запрещенных веществ в составе жидкости составляет более 80%. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», - проинформировали в пресс-службе КНБ.

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