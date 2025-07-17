Это самый большой из когда-либо найденных на Земле марсианских метеоритов

Фото: sothebys.com

Его продали в Нью-Йорке на аукционе Sotheby's 16 июля 2025 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Имя покупателя осталось неизвестным, а цена составила 4,3 миллиона долларов (или около 5,3 миллиона долларов, если учитывать различные сборы и комиссии).

По данным аукционного дома Sotheby’s, метеорит, известный как NWA 16788, весит 24,5 килограмма и имеет длину чуть более 38 сантиметров.

Космический камень обнаружили в отдаленном районе Нигера в ноябре 2023 года. По оценке учёных, он откололся от Марса после удара астероида и упал на Землю.

9 июля стало известно, что гигантский метеорит с Марса выставят на торги.