Крушение авиалайнера в Бразилии: погибли все на борту

Самолет ATR-72 авиакомпании VOEPASS с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа потерпел крушение на юго-востоке страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Владимир Костырин / РБК-Украина

Турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолет ATR-72 (PS-VPB), выполнявший рейс 2283 из Каскавела (штат Парана) на юге Бразилии в международный аэропорт Гуарульюс (штат Сан-Паулу) на юго-востоке страны потерпел крушение с 57 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту. Выживших нет, сообщили в пятницу, 9 августа, в авиакомпании VOEPASS Linhas Aéreas.

Компания оказывает помощь семьям погибших и сотрудничает с властями в расследовании причин аварии.

При вылете никаких ограничений для выполнения рейса не было, указали в VOEPASS. Все системы лайнера были пригодны к эксплуатации, добавили там.

Как уточнили в агентстве AP, крушение произошло в Виньеду, примерно в 70 километрах к северо-западу от Сан-Паулу. Крушение произошло в жилом районе, но агентство со ссылкой на очевидцев сообщило, что жертв среди местных жителей нет.