Ксения Балабаева стала чемпионкой мира по рапиду

Шахматы
80

В столице Перу Лиме проходит чемпионат мира по шахматам среди юниоров до 20 лет (рапид), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта 

Фото: Минтуризма и спорта РК

По итогам девяти туров 19-летняя казахстанка Ксения Балабаева набрала 7 очков и возглавила турнирную таблицу, показав лучший результат соревнований.

Соревнования проходили по швейцарской системе с контролем времени 15+10 (15 минут на партию плюс 10 секунд на каждый ход). После второго игрового дня Балабаева уверенно лидировала с 5 очками.

В заключительный день турнира она в 47-м ходу поставила мат Умиде Омоновой, затем сыграла вничью с Анной Журовой и Афрузой Хамдамовой, досрочно обеспечив себе первое место.

Ксения Балабаева является членом женской национальной сборной Казахстана. В 2024 году она завоевала серебро на шахматной олимпиаде в Будапеште.

В нынешнем чемпионате страну также представляли Лия Курмангалиева и Амина Каирбекова. Амина набрала 6 очков и заняла 7-е место, Лия с 5 очками финишировала на 12-й позиции.

Чемпионат мира 2025 года (рапид, до 20 лет): 1. WGM Ксения Балабаева (2287) – 7 очков 2. WIM Афруза Хамдамова (2384, Узбекистан) – 6½ 3. WFM Варвара Полякова (2065, FIDE) – 6½ 4. WFM Анна Журова (2189, FIDE) – 6½ 5. WIM Умида Омонова (2265, Узбекистан) – 6

#Спорт #ЧМ #Ксения Балабаева

Популярное

Все
Судьба журналиста
А я и здесь не промолчала
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
В поисках духовной ДНК
Алматы принимает будущее мировых шахмат
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
Полны надежд и устремлений
Распоряжение Главы государства о назначении
Между высокими целями и реальностью
Милосердие – это действие
Указ Главы государства об освобождении от должности
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Шахматная дипломатия в действии
В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди кадетов
В Алматы стартовал детский чемпионат мира по шахматам
В Алматы стартовал чемпионат мира по шахматам среди кадетов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]