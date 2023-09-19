Кто больше всего производит яиц в Казахстане

Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент

За 8 месяцев в Казахстане произведено более 3,3 млрд штук яиц, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на бюро нацстатистики. 

Фото: kazpravda.kz

По данным статистиков, за январь-август 2023 года в Казахстане произведено 3 328,1 млн штук куриных яиц – на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на рынок местными производителями было выпущено 3 398,7 млн штук.

В разрезе регионов наибольшие объемы выпуска куриных яиц приходятся на Акмолинскую область – более 490,8 млн штук. В тройке лидирующих регионов также Северо-Казахстанская область, производящая 483,4 млн штук и Карагандинская область, выпускающая 456,4 млн штук яиц. 

Добавим, по потреблению продуктов в среднем на душу населения в месяц приходится 17 штук яиц.

Средняя цена за десяток яиц составляет 461 тенге (І категория).

#статистика #производство #яйца #потребление

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