Кто больше всего производит яиц в Казахстане

За 8 месяцев в Казахстане произведено более 3,3 млрд штук яиц, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на бюро нацстатистики.

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По данным статистиков, за январь-август 2023 года в Казахстане произведено 3 328,1 млн штук куриных яиц – на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на рынок местными производителями было выпущено 3 398,7 млн штук.

В разрезе регионов наибольшие объемы выпуска куриных яиц приходятся на Акмолинскую область – более 490,8 млн штук. В тройке лидирующих регионов также Северо-Казахстанская область, производящая 483,4 млн штук и Карагандинская область, выпускающая 456,4 млн штук яиц.



Добавим, по потреблению продуктов в среднем на душу населения в месяц приходится 17 штук яиц.



Средняя цена за десяток яиц составляет 461 тенге (І категория).