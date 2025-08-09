Благо Министерство туризма и спорта сразу же посчитало необходимым разъяснить информацию, прямо указав, что такая интерпретация не соответствует действительности.

«На сегодняшний день в стране свыше 5,1 млн детей и подростков в возрас­те от 4 до 17 лет регулярно занимаются спортом. При этом соревнования, как часть спортивной подготовки, сопряжены с определенными физическими и эмоциональными нагрузками. В связи с этим министерством определены минимальные возрастные рамки для участия в соревнованиях. Данная мера направлена в первую очередь на защиту здоровья детей и снижение риска травм в малом возрасте. Возрастные ограничения установлены на основе предложений спортивных федераций, согласованы с Министерством здравоохранения и соответствуют меж­дународным стандартам. Эти меры касаются исключительно участия в соревнованиях и не затрагивают прием­ детей в спортивные школы, секции и другие учреждения», – сообщили в ведомстве.

Согласно мировой практике, начинать заниматься спортом можно практически с младенчества. А вот возраст, с которого можно принимать участие в соревнованиях, зависит от конкретного вида спорта и его правил.

К слову, существует своя градация в спорте: это раннее детство (до 6 лет), когда занятия, как правило, носят игровой характер, направлены на развитие общей физической подготовки; оптимальный возраст (6–10 лет), когда детей уже целенаправленно отдают в различные секции; и возраст после 10 лет, когда ребенку рекомендуется переходить к более серьезным тренировкам.

Есть такие виды спорта, где атлеты в силу физических особенностей человека очень рано приступают к соревнованиям и столь же рано заканчивают свою карьеру, – например, в гимнастике, фигурном катании. Наверное, многие удивятся, но медали на тех же Олимпийских играх в свое время выигрывали и в 10 лет, и в 72 года. Правда, потом все же некоторые возрастные ограничения ввели. К примеру, самым молодым олимпийским медалистом является французский гимнаст Димитриос Лундрас, завоевавший бронзовую медаль в далеком 1896 году в возрасте 10 лет 7 месяцев. А самой молодой олимпийской чемпионкой является­ южнокорейская шорт-трекистка Юн Ми Ким, выигравшая золото в 1994 году в возрасте 13 лет 85 дней. Кстати, самой юной спортсменкой Казахстана, выступавшей на Олимпийских играх, является пловчиха Екатерина Руденко. Она участвовала в своих первых Играх в Пекине-2008 (Китай) в 13-летнем возрасте.

Наше министерство ничего не изоб­рело, а поддерживает общемировой стандарт. Согласно приказу, в соревнованиях по батутной гимнастике или фигурному катанию в Казахстане можно участвовать с 5 лет, а вот в состязаниях по единоборствам – с 19, но в большинстве видов можно будет стартовать в 10 лет. Такие правила, требования устанавливаются, еще раз повторю, в целях безопасности и сохранения здоровья детей, а не с тем, чтобы ущемить их права. Есть страны, где дети задействованы в очень опасных турнирах, но это явно не наш путь.