Кто и как понимает запреты

Колонка обозревателя
6
Аскар Бейсенбаев

Недавно немалую часть общества взбудоражило сообщение о том, что в нашей стране вводится запрет на занятия детей спортом. А основанием тому послужил приказ министра спортивного ведомства о минимальном возрасте для участия в соревнованиях по видам спорта. Некоторые граждане, блогеры и журналисты пришли к поспешному выводу, причем не совсем правильному, что спортом теперь можно заниматься лишь взрослым, а ведь надо было всего лишь вчитаться в название документа.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благо Министерство туризма и спорта сразу же посчитало необходимым разъяснить информацию, прямо указав, что такая интерпретация не соответствует действительности.

«На сегодняшний день в стране свыше 5,1 млн детей и подростков в возрас­те от 4 до 17 лет регулярно занимаются спортом. При этом соревнования, как часть спортивной подготовки, сопряжены с определенными физическими и эмоциональными нагрузками. В связи с этим министерством определены минимальные возрастные рамки для участия в соревнованиях. Данная мера направлена в первую очередь на защиту здоровья детей и снижение риска травм в малом возрасте. Возрастные ограничения установлены на основе предложений спортивных федераций, согласованы с Министерством здравоохранения и соответствуют меж­дународным стандартам. Эти меры касаются исключительно участия в соревнованиях и не затрагивают прием­ детей в спортивные школы, секции и другие учреждения», – сообщили в ведомстве.

Согласно мировой практике, начинать заниматься спортом можно практически с младенчества. А вот возраст, с которого можно принимать участие в соревнованиях, зависит от конкретного вида спорта и его правил.

К слову, существует своя градация в спорте: это раннее детство (до 6 лет), когда занятия, как правило, носят игровой характер, направлены на развитие общей физической подготовки; оптимальный возраст (6–10 лет), когда детей уже целенаправленно отдают в различные секции; и возраст после 10 лет, когда ребенку рекомендуется переходить к более серьезным тренировкам.

Есть такие виды спорта, где атлеты в силу физических особенностей человека очень рано приступают к соревнованиям и столь же рано заканчивают свою карьеру, – например, в гимнастике, фигурном катании. Наверное, многие удивятся, но медали на тех же Олимпийских играх в свое время выигрывали и в 10 лет, и в 72 года. Правда, потом все же некоторые возрастные ограничения ввели. К примеру, самым молодым олимпийским медалистом является французский гимнаст Димитриос Лундрас, завоевавший бронзовую медаль в далеком 1896 году в возрасте 10 лет 7 месяцев. А самой молодой олимпийской чемпионкой является­ южнокорейская шорт-трекистка Юн Ми Ким, выигравшая золото в 1994 году в возрасте 13 лет 85 дней. Кстати, самой юной спортсменкой Казахстана, выступавшей на Олимпийских играх, является пловчиха Екатерина Руденко. Она участвовала в своих первых Играх в Пекине-2008 (Китай) в 13-летнем возрасте.

Наше министерство ничего не изоб­рело, а поддерживает общемировой стандарт. Согласно приказу, в соревнованиях по батутной гимнастике или фигурному катанию в Казахстане можно участвовать с 5 лет, а вот в состязаниях по единоборствам – с 19, но в большинстве видов можно будет стартовать в 10 лет. Такие правила, требования устанавливаются, еще раз повторю, в целях безопасности и сохранения здоровья детей, а не с тем, чтобы ущемить их права. Есть страны, где дети задействованы в очень опасных турнирах, но это явно не наш путь.

Все колонки автора
#дети #соревнования #Спорт #требования #детский спорт

Популярное

Все
Незаконные постройки снесут в Уральске
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Большие возможности для отечественного производства
Средство передвижения Бабы Яги нашли краеведы Семея
Актерский паспорт Абдильманова
Вилорик Пак тренировки проводит на государственном языке
Для повышения качества жизни казахстанцев
О дружбе, труде и просвещении
Философия Абая – пища для ума
Учил мыслить и творить
Сенаторы обсудили актуальные вопросы развития регионов
Указ Главы государства о назначении
Границы в голове
Диалог сквозь время
Вселенная знаний нового образца
Мой Абай
Путешествие в заповедный мир
Спасет родительский контроль
Созвучие графики и поэзии
Главное – найти подход
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
На какие специальности самый большой спрос в РК
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
В Шымкенте обновляют изношенные сети и подстанции
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Глава государства примет участие в конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю
Крупнейший энергопроект региона
Сельскохозяйственная перепись стартует на sanaq.gov.kz
В Астану привезли копию Туринской плащаницы
Елена Рыбакина: Это очень важная победа для меня
«Астана» встретится с «Лозанной»
Более 500 тыс. детей получат помощь
ИИ будет распознавать болезни и вредителей
Ремонт идет полным ходом
Казахстан и Кыргызстан нацелены на укрепление союзнических отношений
Министр обороны проинспектировал Алматинский гарнизон
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Стареть — не стыдно
Границы в голове

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]