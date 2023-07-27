Кто может претендовать на соцпомощь на оплату обучения в вузах столицы

Общество, Образование
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Аманжолова Айман
[email protected]

В Астане выпускники школ могут получить социальную помощь на оплату очной формы обучения в вузах города. Кто именно может на нее претендовать, на онлайн-брифинге рассказала заместитель руководителя Управления занятости и социальной защиты столицы Айгуль Таласова, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

фото с сайта акимата Астаны

«С 1 июля до 21 августа (включительно) текущего года Управлением занятости и социальной защиты города Астаны проводится прием документов для предоставления социальной помощи на оплату очной формы обучения в высших учебных заведениях города», - сообщила Айгуль Таласова.

Социальная помощь на оплату обучения в высших учебных заведениях города предоставляется в виде денежных выплат при наличии среднедушевого дохода, не превышающего 4 прожиточных минимума (213 240 тг). Она оказывается выпускникам общеобразовательных школ города Астаны из числа:

- детей- сирот;
- выпускников детских домов;
- лиц с инвалидностью с детства;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей из многодетных семей (в том числе при достижении совершеннолетия старшим ребенком в текущем году до поступления на очную форму обучения в организации образования).

Важно отметить, что социальная помощь не назначается выпускникам общеобразовательных школ, не набравшим при тестировании необходимого минимального количества баллов.

Финансовая поддержка предоставляется для обучения по наиболее востребованным специальностям на рынке труда столицы. В приоритете медицинские, педагогические и технические специальности. Так, обучение будет проводиться по таким специальностям, как: общая медицина, социальная работа, архитектура (BIM-менеджер проектировщик), электроэнергетика, физкультура и спорт, психология, вычислительная техника и программное обеспечение (программист), дизайн, информационные системы, технология продовольственных продуктов, инженер по обслуживанию газового оборудования, информатика, организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта, биотехнология, педагогика и методика начального обучения, дошкольное обучение, учитель математики, химии, биологии и пр.

Для получения социальной помощи заявителю необходимо предоставить следующий пакет документов:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) сведения о доходах лица (членов семьи) в соответствии с Правилами исчисления совокупного дохода;
3) копия свидетельства о смерти родителей (для детей-сирот);
4) копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи (для детей из многодетных семей);
5) копия свидетельства о рождении (для детей-сирот);
6) аттестат об окончании средней школы города Астаны;
7) государственный сертификат, выданный по результатам Единого национального тестирования.
8) сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе "Казпочта".

По всем вопросам можно обращаться в Управление занятости и социальной защиты Астаны по адресу: ул. Бейбитшилик, 9.

Телефоны для справок:

Район Алматы: 55-01-74, 8 702 837 50 05;
Район Байконыр: 55-72-32, 8 771 830 32 78;
Район Есиль: 55-74-50, 8 705 427 92 40;
Район Сарыарка: 55-14-87, 8 701 621 62 99, 8702-546-86-95.

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