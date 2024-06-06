О затратах на тур китайских блогеров-миллионников в Казахстан ответил Kazakh Tourism

Об организации тура для иностранных гостей рассказали эксперты на брифинге в СЦК, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ранее в рамках Года казахстанского туризма в Китае, в Казахстан прибыла группа популярных блогеров с многомиллионной аудиторией. Специально для гостей с 28 мая по 1 июня был организован информационный тур в городах Алматы и Астана, а также посещение национальных парков Иле-Алатау, Шарын и Бурабай.

Председатель правления нацкомпании Kazakh Tourism Даниел Сержанұлы пояснил, что визит гостей из Поднебесной был организован при содействии партнеров без затрат из республиканского бюджета. По его словам, это говорит о заинтересованности рынка и отдельных предпринимателей, что в итоге положительно сказывается на имидже страны.

«К нам приехали 5 блогеров–миллионников с общим охватом только на пятерых 20 миллионов подписчиков. Наверное, это хорошая площадка для того, чтобы ознакомить их аудиторию не только с конкретными предприятиями, а в целом - со страной», – сказал спикер.

Он отметил, что это не единственный такого рода тур, который поддерживается предпринимателями и минимизирует расходы из республиканского бюджета.

«Только за прошедший месяц мы принимали журналистов из Италии, которые приехали при поддержке Итальянской торговой ассоциации. Затем приезжал Amazon Prime со своим тревел-шоу. Съемки уже прошли, скоро начнутся показы. Также Казахстан посещали блогеры из арабских стран. Со своей стороны максимально оказываем поддержку инициативными ресурсами, когда необходимо разрешение, в том числе и на съемки, а также занимаемся сопровождением», - рассказал Даниел Сержанұлы.

Напомним, 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае.

С 28 по 29 марта в Пекине проведено открытие Года туризма, в рамках которого состоялся форум при участии более 300 участников-представителей туристского бизнеса обеих стран.

В течение года запланировано проведение более 30 мероприятий, включающих в себя тематические недели по видам туризма Казахстана, презентации ТОП-20 отечественных дестинаций в 7 крупных городах Китая, а также ряд других крупных проектов по продвижению туристского потенциала Казахстана в Китае.