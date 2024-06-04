Китайским блогерам–миллионникам показали красоты Казахстана

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, в рамках Года казахстанского туризма в Китае, в Казахстан прибыла группа популярных блогеров с многомиллионной аудиторией.

Специально для гостей с 28 мая по 1 июня был организован информационный тур в городах Алматы и Астана, а также посещение национальных парков Иле-Алатау, Шарын и Бурабай.

Среди гостей китайские блогеры Ni Leichu, Qin Mingxi, Chen Huixian, Xu Jia, Xue Rui, которые суммарно имеют охват порядка 20 млн подписчиков.

В ведомстве добавили, что блогеры были приглашены специально к открытию ресторана казахской кухни в столице при поддержке акиматов городов Алматы, Астана и Акмолинской области.