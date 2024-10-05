Кто в ответе за ИИ?

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности озвучило на очередном заседании Правительства, что Закон «Об искусственном интеллекте» появится, возможно, не позднее первой половины 2025 года. Но для использования ИИ в полной мере должен быть решен вопрос с правами на интеллектуальную собственность.

Готов ли Казахстан к этому? Если судить по правовой статистике МВД, то не совсем. К примеру, в первом полугодии 2022 года суды первой инстанции получили 164 заявления, связанные с защитой авторских прав. С другой стороны, это, конечно, отрадно: такие цифры свидетельствуют, что граждане осведомлены о своих правах и готовы их активно отстаивать. Напомню, плоды творческих трудов казахстанцев защищаются не только на территории нашей, но и в 181 другой стране, которые являются членами Бернской конвенции.

Антуан де Сент-Экзюпери сказал, что мы в ответе за тех, кого приручили. К огромному количеству продуктов своей дея­тельности, за которые человек несет ответственность, присоединились и роботы. Прогресс ИИ не устает удивлять. Вчера это самоуправляемые автомобили, «умные» холодильники, которые могут оповестить, у каких продуктов истекает срок годности. Сегодня – ремень для людей с нарушением зрения, который сканирует видео окружающего мира в реальном времени и предупреждает владельца о разных препятствиях на пути.

Но ИИ не останавливается на физическом мире. Он также затрагивает медиаматериалы, которые находятся в свободном доступе на просторах Интернета и могут быть в поле зрения и обороте чат-ботов. Программы генеративного ИИ «скармливают» компьютерам тысячи примеров – изображения человеческих лиц, произведения изобразительного искусства, литературы, чтобы те обнаружили закономерности, которые в дальнейшем могут использовать для создания чего-то похожего.

Методом проб и ошибок машины учатся создавать изображения и документы, которые все труднее отличить от работ, созданных людьми. Можно сгенерировать, например, квазипроизведения Абая Кунанбаева или Мухтара Ауэзова. По желанию пользователя нейросеть за короткое время напишет абсолютно новое произведение с другим сюжетом, но на том же неповторимом языке великих художников слова. Оно, это новое сочинение, написанное машиной, может быть совсем другим по жанру, но использование манеры повествования, ярких словосочетаний, которыми пользовались писатели, можно расценивать как присвоение чужой интеллектуальной собственности и авторских прав.

Под не менее большим риском сейчас находятся работы современных писателей, сценаристов, журналистов и других креативных деятелей, чьи созидательные и физические труды могут быть использованы непорядочными пользователями Глобальной сети. Чтобы сочинять, описывать, рисовать или играть на музыкальном инструменте, требуется много усилий, времени и других ресурсов. Однако новые генеративные технологии теперь радикально устраняют барьеры для перехода от идеи к результату, обходя необходимость в навыках, обучении или таланте.

Чтобы решить эти проблемы и использовать ИИ в полной мере, должен быть решен вопрос с правами на интеллектуальную собственность. Только на этих условиях авторы – от писателей до художников и исследователей – могут продолжать делиться своей работой, чтобы общество могло учиться у них и наслаждаться их достижениями.

Согласно казахстанскому законодательству, авторское право может принадлежать только «физическому лицу, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы, искусства». Оно сохраняется на протяжении всей жизни и 70 лет после смерти человека. Также возможна регистрация произведения в Национальном инс­титуте интеллектуальной собст­венности. Это необязательно, но указывает на личность автора произведения и будет считается таковым, пока судом не установлено обратное.

Но если искусственный интеллект может создать продукт в онлайн-сети, то кто должен быть признан автором? И кто понесет ответственность за возможное нарушение не только авторства, но и персональных данных, которые были использованы в процессе?

Очевидно, что мы находимся на перепутье, когда речь заходит об авторском праве, и ответы не являются однозначными. Предотвращение защиты прав творческих наследий, созданных с помощью нейросети, может оказаться сложным процессом, если системы ИИ используются в какой-либо значительной части процедуры по созданию произведения.

Аналогичен и запрет чат-ботам и виртуальным ассистентам использовать уже существующие произведения, защищенные правами интеллектуальной собст­венности. Это может оказаться ящиком Пандоры, закрыть который будет сложно. Необходимы новые подходы, которые сбалансируют возможность использования инструментов ИИ в процессе возникновения новых виртуальных детищ с защитой прав интеллектуальной собственности как существующих произведений, так и новых результатов от программ. Чтобы противостоять плагиату, необходимо ввести превентивные меры использования идей и их уникальности.

Уже сегодня, не дожидаясь новых законов, некоторым ассоциациям и объединениям писателей, сценаристов и других творческих профессий, которые находятся под риском утери интеллектуальной собственности, необходимо поднять вопрос об указании при рождении любого произведения, как оно создано – полностью искусственным интеллектом, с его помощью или же написано персонально определенным физическим лицом. Пока примут законы и регулирующие правила в стране, это хоть каким-то образом защитит авторов интеллектуальной собст­венности и сократит количество неправдивой информации, обилием которой и без того переполнено наше виртуальное пространство.