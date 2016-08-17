​Кубок остался дома

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На протяжении нескольких дней в Шымкенте продолжались футбольные баталии, участие в которых приняли 8 футбольных команд, включая представителей России, Албании, Азербайджана, Ирана, Кыргызстана и Таджикистана. Нашу страну представляли сразу две команды – молодежная сборная Казахстана и подопечные футбольной академии «Оңтүстік», которая начала работать в декабре прошлого года. Полгода юные футболис­ты оттачивали свое мастерство в Бразилии, и участие в престижных соревнованиях стало для них своего рода экзаменом.

Победителем престижного турнира признана молодежная сборная Казахстана. Ей достался главный приз турнира – сертификат на 7 тыс. долларов. Кубок чемпионам вручил аким области Бейбут Атамкулов. Второе место и сертификат на 5 тыс. долларов завоевала команда Таджикистана, на третьем – сборная Ирана. Футболистам команды достался сертификат на сумму 3 тыс. долларов.

Награды получили и особо отличившиеся футболисты турнира. Лучшим игроком признан капитан молодежной сборной Казахстана Динмухамед Кашкен, нападающими – азербайджанский игрок Хагани Садыков и казахстанец Еркебулан Сейдахмет. Титул лучшего полузащитника достался таджикскому игроку Шахрому Самиеву, защитника – иранскому футболисту Тохе Шариати. Албанский футболист Илья Синани стал лучшим голкипером турнира.