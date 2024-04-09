Куда и как можно направить гумпомощь пострадавшим от паводков в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На своей странице в Facebook Аида Балаева написала, что наша страна сейчас переживает непростое время. Большая вода отбирает у людей дома, лишает имущества. Но в то же время стране придает сил единство и сплоченность народа.

По ее мнению, казахстанцы как единое целое поддерживают пострадавших соотечественников в этот сложный жизненный момент. В этой связи в социальных сетях к нам приходит большое количество обращений о желании помочь пострадавшим.