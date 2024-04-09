Куда и как можно направить гумпомощь пострадавшим от паводков в Казахстане

Министр культуры и информации Аида Балаева в соцсетях обратилась к неравнодушным гражданам, сообщает Kazpravda.kz
На своей странице в Facebook Аида Балаева написала, что наша страна сейчас переживает непростое время. Большая вода отбирает у людей дома, лишает имущества. Но в то же время стране придает сил единство и сплоченность народа.
По ее мнению, казахстанцы как единое целое поддерживают пострадавших соотечественников в этот сложный жизненный момент. В этой связи в социальных сетях к нам приходит большое количество обращений о желании помочь пострадавшим.
«Поступает очень много вопросов, куда и как можно направить гуманитарную помощь? В какой фонд и на какой счет можно перевести средства? Поэтому мы рекомендуем доверять только официальным источникам. Обращаться в местные исполнительные органы, которые могут предоставить реквизиты фондов, работающих официально Да, Ваша помощь безвозмездна, но она должна быть подотчетной, прежде всего, со стороны распределителей этой помощи», - резюмировала министр.