Куда несемся?

Общество
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Наталия Портнягина

На днях в центре Уральска привычный городской шум разорвал вой сирен...

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Провожая взглядом две несущиеся пожарные машины, заметила, как на перекрестке перед первым спецавтомобилем буквально вынырнула легковушка. Доли секунды хватило, чтобы автомобили разъехались, но представляю, как похолодело все внутри не только у потенциальных участников чуть не случившейся аварии, но и у всех, кто находился рядом.

Куда несемся-торопимся, кому и что пытаемся доказать?

Конечно, разговор сейчас не про пожарных, скорую помощь и другие службы, у которых на счету каждая минута, а про обычных людей, спешащих на работу, по делам. Эта спешка на дорогах в часы пик – зрелище не для слабонервных, причем нарушают не только владельцы легковых авто, несутся газели и автобусы с пассажирами, большегрузы. Порой кажется, что свою вседозволенность водители последних оправдывают тем, что «бодаться» с другой «весовой категорией» по-любому себе дороже.

Ситуация на дорогах области требует срочного принятия мер. Это мнение поддерживают и представители областной прокуратуры, отметившие рост ДТП, основная причина которых – несоблюдение ПДД: превышение скоростного режима, нарушение правил встречного разъезда, обгона, маневрирования, проезда перекрестка и пешеходного перехода. Кроме того, ежегодно на 20% увеличивается число водителей, а значит, и автомобилей. Можно предположить, что растет и число тех, для кого Правила дорожного движения не писаны. К каждому нарушителю полицейского не приставишь, а безнаказанность еще больше расхолаживает безответственных участников дорожного движения.

По данным прокуратуры, с 2021 года автомобильные аварии унесли жизни 259 западноказахстанцев, 1 218 человек получили травмы различной степени тяжести. Почти каж­дое пятое ДТП происходит из-за любителей погонять с ветерком. Выявлять лихачей помогают скоростемеры, передающие данные в онлайн-режиме на планшеты дорожных полицейских. Видео с камеры – прямое доказательство нарушения ПДД, в том числе превышения скоростного режима, эксплуатации автомобиля с подложными номерами или без оформления страхового полиса. По словам полицейских, есть факты, когда камеры фиксируют в день по 5–10 нарушений, допущенных одним и тем же водителем.

К примеру, 15 сентября система SuncarSmartQorgau выявила в потоке автомашину ВАЗ-2112, 19-летний водитель которой в течение пяти дней 33 раза (!) превысил скоростной режим. Общая сумма штрафов составила 1,5 млн тенге. На штраф­стоянку отогнали и Toyota Camry, 43-летний водитель которой за три дня «насобирал» 23 штрафа на общую сумму 569 тыс. тенге. Эти факты – показатель того, что соблюдение ПДД – это не про возраст, статус и прочее. Просто для кого-то такой стиль вождения в порядке вещей. Можно только представить, что остается «за камерой» и сколько аварийных ситуаций такой шумахер создает на дороге.

За пять дней оперативно-профилактического мероприя­тия «Борышкер» с правонарушителей взыскано более двух тысяч штрафов на общую сумму свыше 31,7 млн тенге. На спецстоянку водворены 25 автомашин.

Возможно, пора отменить этот реверанс в сторону нарушителей, предусматривающий погашение задолженности по многочисленным штрафам в упрощенном порядке и за «полцены»? Такое наказание приемлемо для водителя, допустившего один-два некритичных нарушения за несколько месяцев, но десятки за неделю – уже диагноз. Такую неадекватность и полное пренебрежение Правилами дорожного движения нужно «лечить» более кардинальными мерами, например, лишением прав, ведь на кону – жизнь и здоровье человека.

К слову, прокуратура вы­явила 46 граждан, имеющих водительское удостоверение и при этом стоящих на наркологическом учете. Где система межведомственного взаимодействия дала сбой, допуская к управлению транспортным средством человека «со справкой», надзорному органу, видимо, еще предстоит выяснить.

#ДТП #дороги

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