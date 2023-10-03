Провожая взглядом две несущиеся пожарные машины, заметила, как на перекрестке перед первым спецавтомобилем буквально вынырнула легковушка. Доли секунды хватило, чтобы автомобили разъехались, но представляю, как похолодело все внутри не только у потенциальных участников чуть не случившейся аварии, но и у всех, кто находился рядом.

Куда несемся-торопимся, кому и что пытаемся доказать?

Конечно, разговор сейчас не про пожарных, скорую помощь и другие службы, у которых на счету каждая минута, а про обычных людей, спешащих на работу, по делам. Эта спешка на дорогах в часы пик – зрелище не для слабонервных, причем нарушают не только владельцы легковых авто, несутся газели и автобусы с пассажирами, большегрузы. Порой кажется, что свою вседозволенность водители последних оправдывают тем, что «бодаться» с другой «весовой категорией» по-любому себе дороже.

Ситуация на дорогах области требует срочного принятия мер. Это мнение поддерживают и представители областной прокуратуры, отметившие рост ДТП, основная причина которых – несоблюдение ПДД: превышение скоростного режима, нарушение правил встречного разъезда, обгона, маневрирования, проезда перекрестка и пешеходного перехода. Кроме того, ежегодно на 20% увеличивается число водителей, а значит, и автомобилей. Можно предположить, что растет и число тех, для кого Правила дорожного движения не писаны. К каждому нарушителю полицейского не приставишь, а безнаказанность еще больше расхолаживает безответственных участников дорожного движения.

По данным прокуратуры, с 2021 года автомобильные аварии унесли жизни 259 западноказахстанцев, 1 218 человек получили травмы различной степени тяжести. Почти каж­дое пятое ДТП происходит из-за любителей погонять с ветерком. Выявлять лихачей помогают скоростемеры, передающие данные в онлайн-режиме на планшеты дорожных полицейских. Видео с камеры – прямое доказательство нарушения ПДД, в том числе превышения скоростного режима, эксплуатации автомобиля с подложными номерами или без оформления страхового полиса. По словам полицейских, есть факты, когда камеры фиксируют в день по 5–10 нарушений, допущенных одним и тем же водителем.

К примеру, 15 сентября система SuncarSmartQorgau выявила в потоке автомашину ВАЗ-2112, 19-летний водитель которой в течение пяти дней 33 раза (!) превысил скоростной режим. Общая сумма штрафов составила 1,5 млн тенге. На штраф­стоянку отогнали и Toyota Camry, 43-летний водитель которой за три дня «насобирал» 23 штрафа на общую сумму 569 тыс. тенге. Эти факты – показатель того, что соблюдение ПДД – это не про возраст, статус и прочее. Просто для кого-то такой стиль вождения в порядке вещей. Можно только представить, что остается «за камерой» и сколько аварийных ситуаций такой шумахер создает на дороге.

За пять дней оперативно-профилактического мероприя­тия «Борышкер» с правонарушителей взыскано более двух тысяч штрафов на общую сумму свыше 31,7 млн тенге. На спецстоянку водворены 25 автомашин.

Возможно, пора отменить этот реверанс в сторону нарушителей, предусматривающий погашение задолженности по многочисленным штрафам в упрощенном порядке и за «полцены»? Такое наказание приемлемо для водителя, допустившего один-два некритичных нарушения за несколько месяцев, но десятки за неделю – уже диагноз. Такую неадекватность и полное пренебрежение Правилами дорожного движения нужно «лечить» более кардинальными мерами, например, лишением прав, ведь на кону – жизнь и здоровье человека.

К слову, прокуратура вы­явила 46 граждан, имеющих водительское удостоверение и при этом стоящих на наркологическом учете. Где система межведомственного взаимодействия дала сбой, допуская к управлению транспортным средством человека «со справкой», надзорному органу, видимо, еще предстоит выяснить.