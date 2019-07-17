Кульгинов провел совещание по вопросам строительства LRT в Нур-Султане
Екатерина Елисеева
Эффективнее использовать средства при строительстве легкорельсовой дороги Astana LRT в Нур-Султане поручил аким столицы Алтай Кульгинов в рамках встречи с активом города, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Была критика со стороны Главы государства по неэффективному планированию бюджета. Поднята проблема строительства Аstana LRT, затронуты вопросы высокой стоимости проекта, а также целесообразности. Не были учтены мнения специалистов и архитекторов. Над этим совместно с Правительством мы сейчас активно работаем в части оптимизации стоимости проекта", – сказал Алтай Кульгинов.
Аким отметил, что все замороженные в "Банке Астана" средства проекта ЛРТ должны быть возвращены государству.
"Изначально была договоренность с Китайским банком развития. Китайский банк сейчас отказался. Важно, чтобы процесс рефинансирования был в пользу нашей страны, самое главное – сэкономить деньги. Работа по поиску инвестора уже идет. Сейчас же временно приостановлено строительство из-за проблем с "Банком Астана", там немалые деньги. Мы должны их вернуть через Фонд проблемных активов, через Астана LRT", – добавил аким.
"Задача будущего – тотальное переформатирование бюджетных программ, их переориентация на цели развития с отказом от имиджевых проектов. Президент сформулировал цель очень четко: все бюджетные проекты должны отвечать на два простых вопроса – "для чего они нужны?" и "какова их социально-экономическая эффективность?", – отметил он.
По словам Кульгинова, главным должен быть не столько вопрос наличия технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации, а решение конкретных социально-экономических задач. Без четкого ответа на эти вопросы бюджетные проекты вообще не должны рассматриваться.
"Кроме того, погоню за исполнением бюджета любыми способами необходимо прекратить. До сих пор не решается вопрос массового применения типовых проектов. ТЭО и ПСД разрабатываются на всякий случай, зачастую "в стол". В этой связи, поручаю всем заместителям акима совместно с администраторами бюджетных программ держать на контроле вопрос эффективного использования бюджетных средств", – заключил аким.
Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства, прошедшего 15 июля, Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество планирования госбюджета и поручил поставить окончательную точку в вопросе строительства легкорельсового транспорта в Нур-Султане.