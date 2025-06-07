Культурная повестка Национального курултая: тысячи казахстанцев участвуют в проекте "100 книг"

Культура и общество
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Продолжается проведение общенационального опроса по определению 100 самых читаемых и любимых книг отечественной литератур, передает Kazpravda.kz

Фото: quryltai.kz

Сегодня в столице состоялось тематическое мероприятие с участием членов Национального курултая, писателей, общественных деятелей и читателей, на котором были подведены предварительные итоги. На сегодняшний день в голосовании приняли участие более 16 тысяч граждан.

По данным организаторов – Казахстанского института общественного развития, опрос продлится до 23 июля. Финальный список 100 самых читаемых и любимых произведений отечественных авторов будет представлен 10 августа – в День Абая.

Проект был инициирован 23 апреля 2025 года, в первый в истории Национальный день книги, учреждённый по предложению членов Национального курултая. Инициативу поддержал Президент Касым-Жомарт Токаев. Глава государства неоднократно подчеркивал значимость развития культуры чтения в обществе, а также необходимость обеспечения доступности книг.

Выступая на мероприятии, депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT», член Национального курултая Айдос Сарым отметил, что инициатива не только содействует формированию литературного вкуса, но и служит серьёзным ориентиром для всей книжной индустрии страны.

«Если по итогам опроса мы увидим, что определённые книги читают и любят повсеместно, это станет стимулом для переизданий, для их продвижения и популяризации. Такие опросы – это способ противостоять информационному шуму, выработать устойчивый и научно обоснованный вкус к литературе. И, как в других странах, создать список книг, которые не теряют своей ценности с течением времени. Мы сможем понять, что волнует общество, какие жанры предпочитает молодёжь, какие – старшее поколение. Это не просто список – это зеркало эпохи», – подчеркнул он.

По словам Айдоса Сарыма, предварительные данные позволяют анализировать региональные предпочтения, вкусы разных возрастных и языковых групп. Кроме того, такие исследования дают сигнал издателям, какие книги востребованы и чему стоит уделить внимание. Проект уже стал важным культурным событием, а с его помощью в будущем можно будет строить целые социокультурные исследования.

Кроме того, в рамках проекта «100 книг» предусмотрены символические поощрения для участников. При поддержке партнера проекта «100 книг» – сети магазинов «Меломан-MARWIN» подарочные карты были вручены 9000-му, 10 000-му и 16 000-му проголосовавшим. Это стало не только приятной неожиданностью для читателей, но и дополнительным стимулом для вовлечения граждан в процесс выбора 100 любимых книг казахстанцев.

Так, 9000-ным проголосовавшим стал житель Астаны Жүсіп Амантай, 10000-ным участником – жительница Караганды Әсел Көшен, а 16000-тысячным – жительница Актобе Гүлжан Өтегенова.

Стоит отметить, что активное участие в продвижении культуры чтения принимает партия «AMANAT». С сентября 2023 года партия реализует проект «Кітап-AMANAT», в рамках которого по всей стране, особенно в малых городах и сёлах открыто 23 книжных центра. В них проходят литературные вечера, встречи с писателями, конкурсы чтецов. Всего было проведено более 700 мероприятий. Книги доступны по ценам ниже рыночных, а сами центры стали настоящими общественными площадками для общения и просвещения.

Каждый казахстанец может принять участие в голосовании через мобильное приложение eGov Mobile, выбрав от одной до десяти книг. Важно указать как название произведения, так и его автора.

Подробнее об опросе: https://100kitap.kz/

#проект #Национальный курултай #идеология #100 книг #Читающая нация

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