Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн

Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт qurban2023.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

Фото: Kazpravda.kz

В этом году священный праздник мусульманской уммы Курбан айт приходится на 28-30 июня.

Обряд жертвоприношения, как и в прошлые годы, казахстанцы смогут провести в офлайн- и онлайн-форматах.

«Чтобы совершить жертвоприношение через сайт qurban2023.kz, нужно онлайн выбрать жертвенное животное и перевести деньги на указанные реквизиты.

Овец и коз может заказать 1 человек, а крупный рогатый скот и верблюдов – 1 или 7 человек вместе.

При оплате в сообщении обязательно нужно указать номер заказа и имя отправителя. После совершения жертвоприношения его фото- и видеоотчет будет отправлен на указанный заказчиком номер WhatsApp», – пояснили в ДУМК.