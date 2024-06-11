Во сколько обойдется жертвоприношение на Курбан айт

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Напомним, Духовное управление мусульман Казахстана запустило сайт qurban2024.kz для дистанционного проведения обряда жертвоприношения.

Мы сравнили на этом сайте ценники в крупных мегаполисах и областных центрах страны.

Чтобы приобрести барана казахстанцам придется выложить от 65 тысяч до 85 тысяч тенге. Купить животного дешевле можно в области Абай (65 тысяч тенге), Жамбылской и Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях (70 тысяч тенге). Жителям Атырауской, Костанайской областей баран обойдется в 85 тысяч тенге.

Стоимость коров варьируется в пределах от 350 до 650 тысяч тенге, в зависимости от региона. В плане цены больше повезло жителям юга, так как самые дешевые продают онлайн за 350 тысяч тенге в Кызылорде, а также в Алматы и Алматинской области, где за них просят 441 тысячу тенге. Рекордсменом по стране стала Мангистауская область, где жертвенных коров оценивают в 650 тысяч тенге.

Что касается стоимости верблюдов, то она в некоторых регионах республики доходит до 800 тысяч тенге.

Напомним, что овец и коз может принести в жертву один человек, а крупный рогатый скот и верблюдов – один или 7 человек вместе.