Курьер присваивал товары для доставки в Алматы

Недобросовестный курьер задержан в Алматы. По данным полиции, гражданин Узбекистана, подрядившись курьером, обманывал алматинцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Фото: polisia.kz

Как выяснилось, зарегистрировавшись в одном из мобильных приложений, мужчина получал товар для доставки, однако до пункта назначения не довозил.

"В полицию стали поступать жалобы граждан. Недобросовестного курьера вычислили и задержали оперативно. Ему 28 лет. На данный момент следствие работает над доказательной базой и проверяет задержанного на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям. К тому же фигурант ранее уже имел судимость за совершение имущественных преступлений", – рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 УК РК.