Курортный тенге Свежий выпуск 551 Александр КУЗЕННЫЙ, Акмолинская область

фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Откровенно признаться, нам еще повезло, что национальный туризм пока не провел официальную черту между бизнес- и эконом-классом. Что касается проживания – разница ощущается. Кто-то имеет, исходя из содержимого кармана, каморку у местных жителей – лишь бы топчан стоял да крыша над головой была, зато до озера рукой подать. А кто-то бронирует люксовские номера стоимостью до 140 тыс. тенге в сутки. Там, естественно, услуги круче, вплоть до спутниковой связи, харчи подают в номер, джакузи в твоем распоряжении, кухня на заказ… Но все это мелочи жизни по сравнению с окружающей природой и великолепными озерами, ради чего люди в Боровое и едут! Вот они остаются для всех одинаковыми. Так что, наверное, не много мы теряем, оказываясь в стесненных условиях. Нам воздух давай, пляж, воду, грибы, рыбалку, а этого вокруг хватает.

Узнаю об интересной новости. 3-го марта текущего года постановлением Правительства туризм как таковой отделен от ГНПП «Бурабай» и передан вновь образованному ТОО «Бурабай Даму». Шаг, на мой взгляд, разумный, кто-то должен сапоги точать, кто-то лес охранять и приумножать. Все объять при таком стечении народа, а в год курорт посещают не менее 400 тыс. человек, невозможно. Объять – ладно, с развитием дело сложнее.

Многие объекты, ранее принадлежащие нацпарку, перешли под юрисдикцию нового предприятия со специализацией развития ЩБКЗ. Среди них – поляна Абылай-хана, деревня Санта Клауса, пешие и велодорожки, конные прогулки, кымызхана, музей природы с зоопарком… По словам заместителя руководителя ТОО Жаскайрата Абдрахманова, на всех объектах уже началась реконструкция.

Например, Лапландия из зимней сказки превращается в круглогодичную. Будут построены аквапарк, детские аттракционы на воде, индейский поселок, современный пляж, пирсы для рыбалки, водные горки, организовано катание на лодках и катамаранах.

Ноу-хау появится в Визит-цент­ре. Через средства электронной связи любой может в мельчайших подробностях узнать о наличии гостиниц, ресторанов, кафе, сколько и где свободных мест, какая стоимость услуг. Хотите заранее заказать столик – пожалуйста, комнату в отеле – без проблем. Все услуги высвечиваются в вашем мобильном телефоне, для чего надо закачать в терминал 300 тенге, получить код доступа в сеть и пользоваться нужной информацией, сколько душе угодно.

В том числе можно заказать маршрут путешествия. Пока современная индустрия обслуживания туризма в планах, приходится пользоваться устаревшей методикой. Среди торговых лотков стоят палатки с надписью «Центр бронирования». Для гостей Борового – услуга удобная. Не надо ходить по улицам, искать дедушек и бабушек с табличками «Сдаем жилье». Однако «центры бронирования» в 10.30 утра были еще закрыты. А вот самозанятое население уже в тени деревьев заняло свои привычные места, наперебой предлагая крышу над головой.

Все правильно, кто раньше встает, тому Бог дает. Окунулся я в торговые ряды квартиросдатчиков, надеясь с утра обрести на двое суток дешевую комнатенку недалеко от озера. Оказалось, недалеко от озера – самые дорогие квартиры. У меня в кармане 20 тыс. тенге, как бы уложиться... Любой отдых, пусть и кратковременный, должен радовать в любых деталях. От комнаты в пятиэтажке отказался сразу, приехал отдыхать не в город, на курорт. Хозяйка запросила с одного человека 6 тыс. тенге. Правда, извинился за старую мебель и неработающий душ.

Вторая бабуля запросила те же 6 тыс. тенге. Квартира на 5-м этаже, я бы ее и бесплатно не взял. Такое жилье не придаст новых сил, а заберет последние. Конкретную сумму – 20 тыс. тенге – назвали мне местные социологи, проводящие ценовой мониторинг в Боровом не первый год. По их таблице средняя семья получает в месяц от 60 до 110 тыс. тенге. Потратить пятую часть дохода на двухдневный отдых позволить можно, на большую сумму рассчитывать не приходится. Уж больно много расходных статей при скромной заработной плате. Поэтому туристы со средним достатком (мое личное наблюдение) встречаются в Боровом редко. Ради эксперимента я пополнил их ряды.

Руководство нацпарка высадило меня в центре курортного поселка, попрощавшись ровно на 2 дня. С этой минуты я отправился в автономное «плавание». Было очень жарко и душно, как перед дождем, в горле пересохло, однако не хотелось менять 20 тыс. тенге на такие пустяки. Рано утром жилье не нашел, но то был пробный вариант. Ближе к обеду я в нем крайне нуждался.

Предложений много, начинаю торговаться. Условие одно – место для ночлега нужно на берегу озера. 10 тыс. тенге на человека – цена минимальная. Предлагают отдельную комнату, веранду, чердак, «благоустроенный» сарай. Половину суммы – для меня не по карману, пытаюсь найти пристанище скромнее.

Узнаю: недавно в Боровом открылся хостел. Представляет он собой благоустроенное общежитие с душем, туалетами, в комнате проживают от 8 до 15 человек. Для ребятишек, приезжающих на экскурсию, очень удобно. Им нравится коллективизм. В моем возрасте нужно одиночество. Администратор предлагает вип-номера на выбор. В них 2–4 кровати, отдельный туалет, душ. Однако стоимость доходит до 8–10 тыс. тенге. Так сказать, коллективный номер стоит 1,5 тыс. тенге. В нем собрался разномастный народ, шумно, уснуть вряд ли придется. Бракую и этот вариант.

На улице уже около 12, жара наступает несусветная, хочется в тенек, тяжелый рюкзак давит на плечи. В конце-концов сжалилась одна старушка, за 7 тыс. тенге пустив в огородную пристройку. Озеро в 50 шагах, но питание свое, знакомила она постояльца с будущим бытом. Туалет, умывальник на улице...

Завтрак состоял из чашки чая и булочки, благо, кафе оказалось рядом. Трапеза обошлась мне в 500 тенге. Терпимо. Обед решил сорганизовать на рынке, откуда доносились, словно с восточного базара, аппетитные запахи. Чувство голода обострял свежий воздух. В кармане у меня оставалось 12,5 тыс. тенге, а впереди еще была ночь и вторые сутки отдыха.

Попав на рынок, понял, что такое курортный тенге. Деньги здесь вообще не имели определенной цены, спрос беззастенчиво руководил предложением. Гости ценам удивляются, местные сюда не ходят. В соседнем Щучинске продукты на 30% дешевле.

Присмотрелся к копченой пеляди, на вид – глаз не оторвешь, узнав стоимость рыбешки, быстро «сделал ноги»: 1 000 тенге – очень дорого. Это почти 2 кг в сыром виде. Обдав пелядь дымком, продавец наваривался втрое. Всякой рыбы много, в изобилии раки, но цены кусаются. В том же Кокшетау все эти деликатесы можно купить в 3, а то и в 4 раза дешевле. Но это известный курорт, здесь своя тенговая политика.

Узнаю дальше: килограмм говядины в Боровом стоит 1 800–2 000 тенге. Крестьянин посреднику отдает вкруговую по 800 тенге за килограмм. Зачем горбатиться, выращивая скот, когда на торговых услугах можно больше заработать? Хотел на обед сделать на берегу озера шашлык, но когда увидел цены на мясо, желание пропало. Шашлык обычно делаю на помидорах. Они, родимые, здесь стоят в 2 раза дороже, нежели в Кокшетау. Для 20 тыс. аппетиты нужны скромнее.

Выручила квартирная хозяйка, продав литр молока, баночку сметаны и пирожки с капустой. Обед получился диетическим, но зато питательным и обошелся он мне в 1,5 тыс. тенге. Пора подумать и об отдыхе. Пляж был уже заполнен до предела.

Заплатил входные 1 000 тенге, а все услуги заключались в лежаке и противосолнечном зонте, решил с часик позагорать. В воду не тянуло, она была даже на вид грязная. Кстати, озеро Боровое собираются чистить несколько лет. Но пока, кроме желания, у организаторов экологического проекта ничего нет. 1 000 тенге за купание в «болоте» – это, конечно, дорого. Однако подвыпившего народа, как селедки в бочке. Санитарные нормы им по боку, любая вода сойдет, лишь бы повеселиться.

Наметил для себя покататься на лошади, совершить велоэкскурсию, поискать грибы, половить рыбу. Правда, все эти услуги платные, но денег должно хватить. Взял бутылку воды без газа и отправился выполнять обязательную программу своего отдыха. Больше всего понравилась рыбалка, клевала мелочь, но зато какое удовольствие подсечь окунька или плотву. Подсказали: на глубине клюет лучше. Хотел было заказать катамаран, но час прогулки стоит 2 тыс. тенге.

Встал вопрос, чем занять себя вечером. Занять дешево и сердито. На всякий случай позвонил в СПА-центр, вдруг для пенсионеров предусмотрены скидки. Услышав про скидки, меня подняли на смех. Одна процедура стоит 15 тыс. тенге, есть деньги – приезжайте, будем ждать с нетерпением. Нашему брату туда вход заказан. СПА-центры – для тугих кошельков.

Итак, в кармане осталось 10 тыс. тенге, но я еще не ужинал, на что буду жить завтра – время покажет. Вспомнил трехлетней давности эксперимент. Руководство нацпарка и районный акимат, чтобы сбить спекулятивные цены на курорте, запланировали открыть в центре поселка Боровое коммунальный рынок. Цель ставилась простая: товаропроизводитель, минуя посредников, доставляет излишки продуктов на рынок и сам же реализует товар. Говядина вместо 2 000 тенге за килограмм стала стоить вдвое дешевле. Отдыхающие, местные жители все бросились на рынок, скупая дешевую и качественную продукцию. Были случаи, когда туристы домой прикупали мясо.

Яйцо, сметана, творог, кефир, сливочное масло – все упало в цене. Об этом незамедлительно написала «Казправда», прославляя опыт Борового на другие регионы. Месяц коммунальный рынок процветал, а затем его закрыли. Причину до сих пор не знают. Однако местные поговаривают: курортная торговая мафия не захотела иметь под боком невыгодного конкурента…

На ценообразование в Боровом влияют погодные условия. Выпадают годы, когда за все лето стоит один жаркий месяц. Вот и стараются хозяева здравниц, организаторы туризма отдыха уложиться в столь короткие календарные сроки, беря втридорога за услуги, чтобы денег хватило на развитие и содержание до следующего года.

Природа привлекает, цены отпугивают, как найти тот баланс, который бы устраивал обе стороны? Может выправить ситуацию только развитый зимний туризм. На эту тему писано-переписано, а воз, как говорится, и ныне там. Делаются скромные попытки привлечь туристов зимой, но они ожидаемого эффекта не приносят. Так случилось со знаменитой Лапландией. Привлекательный и эффективный проект оказался в собственности у случайных людей. Они пришли любой ценой заработать, оставив примитивные услуги на заднем плане.

ТОО «Бурабай Даму» активно взялось исправлять ошибки предшественников. Фанаты своего дела Асель Загупарова, Жаскайрат Абд­рахманов нарисовали такую картину, что захотелось тут же бросить эксперимент и отправиться на берег Щучинского озера, где строилась новая Лапландия в придачу с индейской деревней. Раньше услуги здесь были чрезвычайно дорогие. Новые хозяева намерены снизить цены на 50%.

Второй день я провел несколько лучше, чем первый. Сэкономив на завтраке, обеде, отказавшись от пляжа и конной прогулки, отправился собирать грибы. Накануне прошел дождь, и их любопытные головки стали выглядывать из-под травы. За час с небольшим набрал небольшое лукошко маслят, подосиновиков и подберезовиков. На ужин оставалось у меня около 2 тыс. тенге. Потратил их на автобус, добираясь домой.

Отдохнул? Наверное, нет. Намаял­ся – да. Тяжело выбирать услуги, когда в кошельке мало монет. Мозг постоянно думает: сколько израсходовал, сколько осталось, автоматом перенося эту озабоченность на весь организм. Правильней будет сказать – в Боровом я прожил, отдохнули за меня другие, у которых даже двухдневная поездка на курорт сопровождалась куда более щедрым финансовым подкреплением.

Люди со средним достатком в Боровое едут редко. Для известного курорта – большая потеря. Хостел – первый шаг навстречу скромному кошельку. За ним должны последовать остальные.