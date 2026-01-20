Такое решение руководства области напрямую перекликается с поручениями Главы государства, озвученными на втором форуме работников сельского хозяйства. Оно стало важным сигналом для местных аграрных товаропроизводителей в полной мере использовать потенциал животноводства. Но велик ли шанс вывести производство мяса на траекторию устойчивого развития?

По мнению руководителя ТОО «Нұр Ali-2011» из Ерейментауского района, депутата Акмолинского областного маслихата, члена комиссии по аграрным вопросам и индустриально-инновационному развитию Бекима Акимова, необходимо кардинально изменить подход государства к животноводческой отрасли.

– Скот у нас, в частности, в личных подсобных, мелких и средних хозяйствах, в основном выпасной. Переломными для животноводов региона стали 2022–2023 годы, когда случилась засуха, пагубно отразившаяся и на растениеводстве, и на животноводстве, полностью зависящем от наличия кормов. В 2022-м выпаса практически не было. Сена заготовить в достаточном количестве не удалось ни хозяйствам, ни сельчанам для личных подворий. Доходило до того, что мелкие фермеры вынужденно пускали скот под нож. Даже маточное поголовье… Ситуацию усугубила хронически низкая стоимость мяса. Дополнительную проблему породило то обстоятельство, что животноводы, в отличие от растениеводов, не получали удешевленного дизельного топлива, – говорит Беким Серикович.

Господдержка в виде субсидий в АПК ориентирована в основном на растениеводство. В Акмолинской области удешевленное дизтопливо животноводам по поручению акима региона впервые выделили в минувшем году после многочисленных обращений и ходатайств фермеров.

До этого субсидии получали только те, кто сеял многолетние и однолетние травы. Между тем животноводы используют технику круглый год: косят сено, обслуживают фермы. А цена дизтоплива сегодня составляет 325 тенге за литр. Недешево обходятся запасные части, как и сама техника. Но когда фермер выходит на рынок с мясом, ему говорят: «Дорого!»

Серьезный удар животноводство испытало от изменений, внесенных в правила субсидирования ставки вознаграждения в 2023 году. В итоге многие, приобретшие технику и скот, но не сумевшие заключить договоры и получить обещанные им выплаты от государства, оказались на грани банкротства. С тех пор ситуация не изменилась, несмотря на обращения аграриев в вышестоящие отраслевые инстанции.

– Я лично, как депутат и сельскохозяйственный товаропроизводитель, говорю об этом везде, где только можно. К примеру, в конце минувшего года в Кокшетау приезжал вице-министр сельского хозяйства. Будучи у него на личном приеме, просил в первую очередь поддержать животноводов, чтобы не остаться без скота, – говорит депутат.

Кстати, аким области Марат Ахметжанов пообещал тогда, что до конца 2025 года заключат договоры с теми, кто стоит в листе ожидания на субсидирование ставки с 2023 года. То есть фактически выплаты перенесены на 2026 год...

С 1 января 2025 года Минис­терством сельского хозяйства в правила субсидирования было внесено еще одно изменение. Так, если раньше при сдаче мяса на откормочные площадки за каждый килограмм из средств государства доплачивали 200 тенге, то теперь эту сумму повысили до 300 тенге, но… В правилах появилось и новое требование – о наличии у фермера некоего учетного номера, необходимого для приведения отрасли к евростандартам. Оно стало непре­одолимым барьером для мелких и средних хозяйств.

Так, сельский предприниматель, имеющий, скажем, около 50 голов КРС, не может сразу построить полноценное помещение для содержания животных, ведь строительство и регистрация требуют немалых расходов. Но без наличия надлежащим образом оборудованной фермы невозможно получить этот самый учетный номер. В результате сельчанин не может сдать скот на откормочную площадку и, соответственно, лишается субсидий.

К слову, на упомянутой выше встрече с вице-министром сельского хозяйства депутат Беким Акимов затронул и этот вопрос, поскольку логика происходящего вызывает у фермеров, мягко говоря, недоумение. То есть на практике новые правила, разработанные без учета реальных условий, создали препоны, мешая сельчанам легально сдавать скот.

По мнению Бекима Акимова, любые изменения в правилах субсидирования необходимо заранее выносить на обсуждение. Об этом животноводческое сообщество просит уже не первый год, однако до сих пор данный механизм обратной связи так и не запущен.

Насколько рентабельно сейчас заниматься животноводством – вопрос, который все чаще звучит в профессиональной среде. При должной господдержке, свободном доступе к внешним рынкам отрасль могла бы развиваться динамичнее. Однако сегодня, продолжает собеседник, действует квота на экспорт, введенная на фоне роста цен на мясо внутри республики.

Складывается парадоксальная ситуация: спрос на казахстанское мясо есть, продукция конкурентоспособна, однако возможности для ее наращивания и выгодной продажи ограничены. А ведь именно расширение рынков сбыта способно помочь развитию животноводства, особенно на фоне роста затрат.

– Почему дизтопливо у нас остается дорогим, запчасти недешевыми, сельхозтехника зачас­тую недоступна по цене, а мясо при этом должно оставаться дешевым? Такой дисбаланс делает отрасль не просто убыточной, он ставит под сомнение ее будущее, – считает собеседник.

Возглавляемое Бекимом Акимовым ТОО «Нұр Ali-2011» занимается и растениеводством, и животноводством. Зимой механизаторы пересаживаются на технику, обслуживающую животноводческую сферу. Таким образом работники хозяйства заняты круглый год.

Вырастить даже одну корову на сельском подворье – дело непрос­тое. Животных нужно кормить, лечить, содержать, ежедневно ухаживать. Отсюда возникает другой комплекс проблем, самая острая – кадровая. Рабочих рук не хватает катастрофически, в селах практически некому работать. Из городов трудиться на фермы за сравнительно невысокую зарплату мало кто поедет, а сразу повысить жалованье хозяева ферм зачастую не в состоянии.

– Единственным реальным выходом в данной ситуации, как бы это кому-то ни казалось неприглядным и неудобным, остается привлечение иностранной рабочей силы. Однако и здесь действуют жесткие ограничения: установлены квоты. Я, как сельхозпроизводитель, не имею права официально нанять на работу иностранного работника. Могу пригласить его как частное лицо и использовать этот труд исключительно в личном хозяйстве. Любые работы на территории предприятия, будь то строительство склада или ремонт откормочной площадки, будут расценены как нарушение, – говорит фермер.

Между тем, по его словам, своими силами отечественные аграрии не справляются уже давно. К примеру, хозяйства, обрабатывающие около 30 тыс. га пашни, который год вынуждены искать рабочую силу по всей республике. Если ситуация не изменится, через пять-десять лет кадровый дефицит станет еще более масштабной проблемой.

При этом государство запускает серьезные и нужные программы по развитию животноводства. В частности, Ерейментауский район Акмолинской области с хорошим пастбищным потенциа­лом ждут большие перемены. Здесь продолжается осуществление проекта по созданию мясного животноводческого кластера.

В 2025 году в район было завезено и прошло карантинирование свыше 4,3 тыс. голов КРС калмыцкой породы. Якорными предприятиями кластера определены ТОО «Соколинки и К» и «Торгай», а также откормочный комплекс ТОО «Номад».

В селе Торгай начато строительство Дома фермеров. Откорм­площадка – ТОО «Жана-Береке Репродуктор» – действует в селе Майлан. Предприятие, возглавляемое Айдаром Ныгметовым, открыло еще одну откормочную площадку на 10 тыс. голов для МРС в селе Нижний Торгай. С прошлого года здесь наладили отправку баранины в Катар.

В Бозталском сельском округе развивается хозяйство, на балансе которого 10 тыс. голов МРС. То есть перспективы намечаются очень хорошие. Только вот на откормочной площадке в селе Майлан не хватает рабочих рук. О чем и извещают разосланные повсюду объявления о наборе персонала. Аграрии настаивают на отмене квот, что даст возможность иностранным работникам легально приезжать и работать именно в сельской местности.

Беким Акимов уверен: дальнейшее развитие животноводства в области да и в республике в целом должно сопровождаться решением именно кадровых проблем. Коров можно завезти, технику – приобрести, но кто будет пасти скот и ухаживать за ним зимой?