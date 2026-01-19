Курсанты высших учебных заведений силовых структур Алматы совершили восхождение на горный пик Заилийского Алатау высотой 3500 метров. Мероприятие было приурочено ко Дню образования института заместителей командиров по воспитательной и социально-правовой работе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Для обеспечения безопасности участников к акции были привлечены инструкторы Центра горной подготовки, а также медицинский персонал военного вуза Министерства обороны.

По словам заместителя начальника Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова полковника Даньяра Кудайбергенова, в походе приняли участие курсанты, обучающиеся по специальности «организация воспитательной и идеологической работы».

«19 января профессиональный праздник отмечают специалисты, отвечающие за морально-психологическое обеспечение войск, формирование патриотического сознания и благоприятного климата в воинских коллективах. Нам было важно показать будущим офицерам-воспитателям, что их профессия требует не только знаний, но и физической выносливости, умения работать в команде и высокой личной ответственности», — отметил он.

В восхождении участвовали по десять курсантов Военного института Сухопутных войск, Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, Академии МВД, Академии КНБ и Пограничной академии.

Курсант Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Дархан Дүйсенбек рассказал, что подъем позволил участникам лучше понять собственные возможности и ощутить поддержку товарищей:

«Восхождение дало чувство командного единства и вдохновение от достигнутой цели. На фоне величественной природы мы испытали особые эмоции. Благодарим опытных инструкторов за помощь и четкий инструктаж. Мы гордимся тем, что справились с задачей».

Мероприятие было направлено на популяризацию военно-патриотических ценностей, укрепление межвузовского взаимодействия и пропаганду здорового образа жизни. Организаторы отмечают, что подобные акции способствуют формированию профессиональных, моральных и физических качеств будущих офицеров.