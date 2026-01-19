Курсанты покорили 3500-метровый пик в Заилийском Алатау

Айман Аманжолова
корреспондент

Курсанты высших учебных заведений силовых структур Алматы совершили восхождение на горный пик Заилийского Алатау высотой 3500 метров. Мероприятие было приурочено ко Дню образования института заместителей командиров по воспитательной и социально-правовой работе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Для обеспечения безопасности участников к акции были привлечены инструкторы Центра горной подготовки, а также медицинский персонал военного вуза Министерства обороны.

По словам заместителя начальника Военного института Сухопутных войск имени Сагадата Нурмагамбетова полковника Даньяра Кудайбергенова, в походе приняли участие курсанты, обучающиеся по специальности «организация воспитательной и идеологической работы».

«19 января профессиональный праздник отмечают специалисты, отвечающие за морально-психологическое обеспечение войск, формирование патриотического сознания и благоприятного климата в воинских коллективах. Нам было важно показать будущим офицерам-воспитателям, что их профессия требует не только знаний, но и физической выносливости, умения работать в команде и высокой личной ответственности», — отметил он.

В восхождении участвовали по десять курсантов Военного института Сухопутных войск, Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи, Академии МВД, Академии КНБ и Пограничной академии.

Курсант Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи Дархан Дүйсенбек рассказал, что подъем позволил участникам лучше понять собственные возможности и ощутить поддержку товарищей:

«Восхождение дало чувство командного единства и вдохновение от достигнутой цели. На фоне величественной природы мы испытали особые эмоции. Благодарим опытных инструкторов за помощь и четкий инструктаж. Мы гордимся тем, что справились с задачей».

Мероприятие было направлено на популяризацию военно-патриотических ценностей, укрепление межвузовского взаимодействия и пропаганду здорового образа жизни. Организаторы отмечают, что подобные акции способствуют формированию профессиональных, моральных и физических качеств будущих офицеров.

 

