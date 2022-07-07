Кустарный алкогольный "бизнес" накрыли в Алматинской области

Подпольный цех по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками ликвидировали сотрудники Департамента Агентства РК по финансовому мониторингу по Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Так, житель Илийского района в нежилом помещении на территории частного дома в антисанитарных условиях кустарным способом незаконно изготавливал алкогольную продукцию.

В ходе осмотра обнаружены и изъяты учетно-контрольные марки, алкогольная продукция, спирт и различные предметы для розлива и изготовления алкогольной продукции, дополнили в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.