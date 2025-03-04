Квартиры из госфонда для работающей молодежи сдавали в субаренду в Шымкенте

Специалисты городского управления жилья фиксировали эти случаи на протяжении пяти лет – столько действует программа
В Шымкенте 37 арендных квартир, предназначенных для работающей молодежи, возвращены в госфонд по причине незаконной передачи жилья в субаренду, что нарушает условия программы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
С 2019 года льготное жилье в Шымкенте получили 2 949 человек. В этом году у 904 арендаторов истек срок договора, после чего был проведен анализ их финансового состояния.
«Был проведён анализ. В целом из 904 граждан, чей срок подошёл в этом году, почти у 28% не оказалось накоплений. Остальные граждане накопили средства в разном объёме. 421 гражданин прошёл процедуру подтверждения платёжеспособности», - рассказала руководитель отдела Управления жилья г. Шымкента Жулдызай Ордабекова.