Квартиры из госфонда для работающей молодежи сдавали в субаренду в Шымкенте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте 37 арендных квартир, предназначенных для работающей молодежи, возвращены в госфонд по причине незаконной передачи жилья в субаренду, что нарушает условия программы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

С 2019 года льготное жилье в Шымкенте получили 2 949 человек. В этом году у 904 арендаторов истек срок договора, после чего был проведен анализ их финансового состояния.