Квартиры из госфонда для работающей молодежи сдавали в субаренду в Шымкенте

Недвижимость
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Специалисты городского управления жилья фиксировали эти случаи на протяжении пяти лет – столько действует программа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Шымкенте 37 арендных квартир, предназначенных для работающей молодежи, возвращены в госфонд по причине незаконной передачи жилья в субаренду, что нарушает условия программы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

С 2019 года льготное жилье в Шымкенте получили 2 949 человек. В этом году у 904 арендаторов истек срок договора, после чего был проведен анализ их финансового состояния.

«Был проведён анализ. В целом из 904 граждан, чей срок подошёл в этом году, почти у 28% не оказалось накоплений. Остальные граждане накопили средства в разном объёме. 421 гражданин прошёл процедуру подтверждения платёжеспособности», - рассказала руководитель отдела Управления жилья г. Шымкента Жулдызай Ордабекова.

 

 

#возврат #квартиры #госфонд #субаренда

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