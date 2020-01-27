Квоту на прием оралманов сократили в Казахстане

Фото: bugabooks.com
Квоту на прием оралманов сократили более чем на 600 человек. Постановлением Правительства РК региональная квота приема оралманов в 2020 году установлена в количестве 1 378 человек, что на 653 человека меньше, чем в 2019 году, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.
"Целью принятия указанного постановления является оптимальное расселение оралманов в регионах, определяемых Правительством РК. В 2020 году квота распределена следующим образом: по Павлодарской области – 500 человек, Костанайской – 350, Акмолинской – 258, Восточно-Казахстанской – 150, Северо-Казахстанской – 120", - говорится в сообщении.
Отмечается,что лицам, включенным в региональную квоту приема оралманов, будет оказана поддержка в рамках реализации Госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек". Им предоставят субсидии: на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 35 МРП (84,2 тыс. тенге); для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев, от 15 до 30 МРП (от 36,1 до 72,2 тыс. тенге) на семью.
Как сообщалось ранее, в 2019 году Правительством РК была утверждена региональная квота приема оралманов в количестве 2 031 человек, которая была распределена следующим образом: по Костанайской – 815, Павлодарской – 550, Акмолинской – 306, Восточно-Казахстанской – 250, Северо-Казахстанской области – 110 человек.
Всего в 2019 году на историческую родину вернулись
и получили статус оралмана 17 661 этнический казах или 9 993 семьи.
Напомним, с 1991 года по 1 января 2020 года на историческую родину вернулись и получили статус оралмана 313 256 семей или 1 057 280 этнических казахов.