Кызылординка пыталась тайком пронести насвай сыну в СИЗО

Закон и Порядок
31
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В учреждениях Департамента уголовно-исполнительной системы по Кызылординской области зафиксированы и пресечены два факта попытки проноса запрещенных предметов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Данагуль Достановой

Как сообщила специалист службы внутренней коммуникации департамента Данагуль Достанова, в следственном изоляторе учреждения №68 ДУИС при досмотре матери одного из лиц, содержащихся под стражей, была выявлена попытка тайной передачи насвая. Запрещенный предмет обнаружен в нижнем белье посетительницы СИЗО Кызылорды.

– Нарушение было выявлено на контрольно-пропускном пункте благодаря использованию специального рентген-аппарата, что позволило оперативно пресечь противоправное действие, - сообщила специалист. - Установлено, что женщина спрятала запрещённое вещество в своём бюстгальтере. Её сын находится в СИЗО.

В отношении гражданки составлены административные материалы по статье 481 части 1 КоАП РК. Все собранные материалы направлены в судебные органы для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Второй факт зарегистрирован в колонии-поселении учреждения №37 ДУИС. Один из осуждённых пытался пронести наркотики, спрятав их в сигаретах.

- Попытка пронести запрещённые вещества была зафиксирована при проверке осужденного, вернувшегося с рабочего объекта внутри города, - рассказала Данагуль Достанова. - В ходе досмотра пачки сигарет, находившихся в его кармане, в трёх сигаретах обнаружено вещество зелёного цвета с резким запахом. Запрещённый предмет был изъят, на место вызвана оперативно-следственная группа.

После проведения судебно-химической экспертизы установлено, что изъятое вещество является высушенной марихуаной. По данному факту в отношении осужденного начато досудебное расследование по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса Республики Казахстан (незаконное хранение и перевозка наркотических средств).

Как отметили в ДУИС, несмотря на регулярные предупреждения, родственники заключённых и сами осужденные продолжают предпринимать попытки проноса запрещённых предметов. Такие действия создают угрозу безопасности и установленному порядку в учреждениях, потому применяются все необходимые технические и организационные меры контроля.


 

 

