Лебеди едва не погибли на озере в СКО

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На озере Соленое едва не замерзли два лебедя, не успевших улететь в теплые края, передает Кazpravda.kz.

На помощь спасателей вызвал руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Беспалов.

Он сообщил, что недалеко от Петропавловска, на озере Соленое замерзает пара серых лебедей, слишком слабых, чтобы улететь в теплые края со своими сородичами.

На подмогу молодняку незамедлительно выехала группа сотрудников оперативно-спасательного отряда во главе с главным спасателем Досыном Жумановым.

Прибыв на место, специалисты увидели, что озеро покрылось льдом, который был недостаточно прочен, а птицы находились почти в центре.

На специальной доске, осторожно ступая по льду, спасатели Рустем Кожин и Едиль Зикрин подобрались к лебедям и достали обессилевших животных.

«Один стоял на льду, не имея сил убежать, его доставили на берег первым. Второй был пошустрее, когда мы подошли, отбежал метров на 200, но и его, бережно обняв, я принёс к берегу. Толщина льда в том месте позволяла нам идти без опаски», - прокомментировал Едиль.

Вся спасательная операция заняла менее получаса. Птиц тут же, на берегу, передали из рук в руки Олегу Беспалову. Их теперь ждёт незамерзающий водоем, Теплый канал ТЭЦ-2, где они могут прожить до весны.