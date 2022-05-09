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Легендарная Роза
Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

В Усть-Каменогорске провели музыкальный вечер в память о выдающейся казахской исполнительнице Розе Баглановой.

Лекцию-концерт «Хал­қымның қаһарман қы­зымын» организовали на площадке областной библиотеки им. А. С. Пушкина. Артисты Уланского района рассказали о судьбе и творчестве первой казахской певицы, получившей всенародное признание, – Розе Баглановой. За годы Великой Отечественной войны ансамбль, в составе которого она пела, дал около тысячи концертов на передовой, помогал поднимать дух бойцов. Роза исполняла военные и народные песни на двадцати языках.

После войны певица стала одной из самых любимых и узнаваемых в стране. Она работала в Казахском государственном академическом театре оперы и балета им. Абая, в Республиканской филармонии им. Джамбула. Снималась в фильмах, много гастролировала.

– Это человек-легенда, звезда казахстанской эстрады, известная оперная певица, – отметила один из организаторов мероприятия Гуля Касенова, – В этом году столетие Розы Баглановой ЮНЕСКО включила в свой календарь памятных дат.

В программе вечера прозвучали любимые песни из репертуара легендарной певицы «Ақ маңдайлым», «Ах, Самара-городок», «Танцуй, танцуй», «Елімнің ерке қызымын» и другие. Как подчерк­нули организаторы, мероприятия, посвященные юбилею казахской звезды, будут проходить в течение года.

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