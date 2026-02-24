Фото: пресс-служба театра

27–28 марта на сцене театра «Астана Балет» состоится премьера современного балета «Болеро X» – хореографического переосмысления легендарной партитуры Мориса Равеля в постановке признанного израильского хореографа Шахара Биньямини, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

«Болеро X» – это не иллюстрация знаменитой музыки, а её глубокое хореографическое переосмысление. Известная своим гипнотическим ритмом и непрерывным нарастанием напряжения, партитура Равеля в версии Биньямини превращается в мощный сценический ритуал, где движение, повторение и коллективная энергия становятся главным выразительным средством.

В центре спектакля – массовая хореография, выстроенная для ансамбля примерно из 50 танцовщиков. Вместо традиционного сольного фокуса хореограф использует коллектив как единый организм. Через повторяющиеся структуры, волны движения и постоянное изменение групповой динамики спектакль исследует темы единства, коллективной идентичности, взаимодействия личности и группы. Тела танцовщиков становятся органичным продолжением музыкального ритма, а сцена – пространством общего дыхания и нарастающей физической интенсивности.

Хореография развивается параллельно музыкальной форме «Болеро»: от сдержанного начала к мощной кульминации, где визуальная и кинетическая плотность достигают максимума. Повторение здесь не механично – оно наполняется смыслом, превращаясь в язык, через который раскрываются философские и эмоциональные аспекты произведения.

Буква X в названии спектакля несёт символическое значение. Она трактуется как знак умножения и точки пересечения — места, где сходятся прошлое и настоящее, индивидуальное и коллективное, музыка и движение. «Болеро X» становится пространством диалога между классическим музыкальным наследием и современным телесным мышлением.

Спектакль получил широкое международное признание и стал мировой сенсацией. «Болеро X» гастролировал на крупнейших сценах Европы, Северной Америки и Азии, был поставлен для ведущих танцевальных компаний, включая Ballet BC, а также реализован в сотрудничестве с авторитетными образовательными институциями, такими как Tanz Akademie Zürich.

Постановка часто включается в смешанные программы современных и балетных сезонов и исполняется как под фонограмму, так и в сопровождении живой музыки.

«Артисты «Астана Балет» просто невероятные. Их техника, пластика и возможности тела поражают. Чувствуется, что знание балета заложено у них в самих телах, и это прекрасное зрелище. У них также так много потенциала и возможностей, о которых, мне кажется, они даже не задумывались. Я считаю, что мне очень повезло быть здесь с такими талантливыми и способными артистами. Моя цель открыть для них новые двери, новые идеи и способы движения. И это касается не только физики тела и расширения границ возможного, но и раскрытия их сознания: того, как они подходят к движению из более глубокого внутреннего состояния, а не просто как к набору шагов», – поделился ассистент хореографа Джозеф Кудра.

Шахар Биньямини – один из наиболее заметных хореографов современного танца, известный своим мощным физическим языком, эмоциональной глубиной и выразительным визуальным мышлением. Его работы создаются для ведущих мировых коллективов и отличаются масштабностью и философской насыщенностью. «Болеро X» по праву считается одной из ключевых постановок в его творчестве и сыграла важную роль в укреплении его международной репутации.

Постановка пройдет в сопровождении Симфонического оркестра театра «Астана Балет» под управлением главного дирижёра Армана Уразгалиева.

Премьера «Болеро X» в театре «Астана Балет» станет значимым событием культурной жизни столицы и представит зрителям один из самых ярких и радикальных примеров современного балета на мировой сцене.

Мероприятие состоится при поддержке МКИ РК.