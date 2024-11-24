Легендарный ансамбль «Яшлык» празднует 50-летие

Культура и общество
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От имени Президента творческому коллективу вручили корзину цветов в знак уважения и признания, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Юбилейный концерт, посвященный 50-летию легендарного вокально-инструментального ансамбля «Яшлык» прошел в Алматы.

Концерт, организованный при поддержке Министерства культуры и информации РК, проходил два дня, 22 и 23 ноября.

Ансамбль «Яшлык» был основан в 1974 году. Группа неоднократно становилась лауреатом международных конкурсов.

В мероприятии приняли участие легендарный ансамбль «Дос-Мукасан», народная артистка Казахстана Роза Рымбаева, заслуженные деятели РК Дильназ Ахмадиева и Алишер Каримов, певец и композитор Парвиз Назаров, а также действующий состав группы «Яшлык» и звезды казахстанской и уйгурской эстрады.

На концерте прозвучали хиты ансамбля 70–80-х годов и современные обработки известных композиций.

От имени Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева творческому коллективу вручили корзину цветов в знак уважения и признания.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила коллектив группы «Яшлык» с юбилеем, отметив, что за время своего существования ансамбль внёс колоссальный вклад в развитие музыкальной культуры Казахстана.

#музыка #юбилей #ансамбль «Яшлык»

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