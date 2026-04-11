Летний беговой сезон стартовал в Астане

В ходе мероприятия были полностью соблюдены меры безопасности

Фото: акимат Астаны

В Астане в рамках принципа «Закон и порядок» и экологической акции «Таза Қазақстан» состоялось торжественное открытие летнего бегового сезона Esil RUN. В спортивном мероприятии активно участвовали жители и гости города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Всего около 1500 участников забега стартовали в Ботаническом саду и преодолели дистанцию в 4 километра. Соревнование было направлено на развитие массового спорта и приобщение жителей к здоровому образу жизни.

«Сегодня, несмотря на прохладную погоду, настроение у нас отличное. Собралось столько спортсменов-любителей! Я участвую в таких марафонах несколько раз в год. В этом году участие было бесплатным. Благодарю всех участников, придерживающихся здорового образа жизни, и победителей»,  говорит одна из участниц забега Салтанат Мейрамкызы.

По словам заместителя руководителя Дирекции по проведению спортивно-массовых мероприятий Ержигита Усербая, всем участникам соревнований были вручены памятные медали, а также разыграны различные ценные призы.

Стоит отметить, что проект Esil RUN прошел при поддержке акимата города Астаны, а организаторами выступили городское Управление спорта и акимат района Есиль. В ходе мероприятия были полностью соблюдены меры безопасности, дежурили служба скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов.

