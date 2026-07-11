Лето – с пользой

Решением этого вопроса для некоторых семей стал пришкольный лагерь, в котором не просто присмотрят за ребятишками. Сегодня это продуманная среда, где отдых органично сочетается с развитием и оздоровлением.

Программа летнего лагеря «Балдаурен» при средней школе № 19 города Тараза строится на педагогических принципах, в основе которых лежит целая система, направленная на всестороннее развитие личности. Конечно, лагерные занятия отличаются от привычного формата школьных уроков. Здесь акцент делается на активность и свободу выбора детей с учетом их интересов и способностей.

– Мы успешно отработали два сезона. И в течение этого времени все наши усилия были направлены на то, чтобы создать благоприятные условия для организации полноценного, безо­пасного и содержательного отдыха учащихся, укрепления их здоровья, развития творческого потенциала, воспитания патрио­тизма, а также формирования национального самосознания и приобщения к культурным ценностям и традициям казахского народа. В школе обучаются 732 учащихся, и более 80 процентов из них были охвачены отдыхом, оздоровлением и воспитанием, – проинформировала директор средней школы № 19 Динара Нуралиева.

Во время работы лагеря действовали кружки национальных игр, декоративно-прикладного искусства, художественного чтения и устного народного творчества, музыки и рисования. Кроме того, были организованы спортивно-оздоровительный, экологический, познавательный и краеведческий кружки.

– Особенно мне понравились поездки в театр. Все ими были очень довольны, мы еще долго потом обсуждали увиденное между собой. Еще запомнились мероприятия, связанные с традициями казахского народа. Вместе с учителями мы знакомились с национальными обычаями, участвовали в играх и даже учились готовить традиционные блюда. Я хорошо провела время с друзьями и узнала много нового, – поделилась впечатлениями учащаяся СШ № 19 Рамина Шагирмаданова.

Большое внимание здесь уделялось также развитию коммуникативных навыков учащихся, формированию умения работать в коллективе, привитию чувства уважения к национальным ценностям, любви к родному краю, труду и здоровому образу жизни. Среди проведенных мероприятий – дни знакомства и национальных игр, экологическая акция «Береги природу», спартакиада «Веселые старты», беседы о здоровом образе жизни, интеллектуальные игры и викторины, конкурсы рисунков, талантов и национальных блюд.

– На мой взгляд, с поставленной задачей мы справились. Работа лагеря позволила обеспечить эффективную занятость учащихся в период летних каникул, укрепить их здоровье, усилить нравственное, патрио­тическое, культурное и экологическое воспитание, а также развить различные способнос­ти детей. Будь то в творчестве, спорте или учебе. Уверена, что их родители тоже это заметили и, надеюсь, остались довольны, – отметила Динара Нуралиева.

– Мой сын, Сарсенбек Зангарали, посещал лагерь с огромным удовольствием. Не пропустил ни дня, каждый раз возвращался домой с положительными эмоциями, делился с нами тем, как хорошо провел время с одноклассниками. Он много рассказывал о познавательных мероприятиях, играх и творческих занятиях. Особенно приятно, что детям уделялось внимание в воспитании таких понятий, как дружба, уважение к национальным традициям, любовь к родине. В лагере была создана комфортная и доброжелательная атмосфера, за что хочется выразить благодарность педагогическому составу во главе с руководством школы, – говорит жительница Тараза Заида Курумбаева.