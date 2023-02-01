Льготные автокредиты: как быть, если желаемой машины нет в наличии

По программе льготного автокредитования за счет возвратных средств планируют поставить около 760 автомобилей. Об этом сообщил глава Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ) Кайрат Еламанов, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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«Участник программы приходит в автосалон и обсуждает с менеджером необходимую модель, комплектацию и цвет. В случае если конкретный автомобиль в наличии, то он сразу его приобретает, после одобрения банком. Если автомобиль идет в планах поставки на ближайшие 2 месяца, то он этот автомобиль бронирует», – рассказал Кайрат Еламанов.

Если же автомобиля нет в планах поставки, то менеджер поможет подобрать альтернативный вариант, который придет в течение 60 дней.

Это важный момент, акцентировал спикер, поскольку по условиям программы автопроизводители должны обеспечить поставку авто в течение 60 календарных дней, начиная с 6 февраля.

Заявители, которые не успеют провести все процедуры к этому сроку, будут исключены из пула и смогут подать заявку в последующем.

«С мая прошлого года, то есть с момента запуска программы льготного автокредитования, автопроизводители обеспечили поставку более 12,5 тысячи авто по этой программе. За счет возвратных средств планируется поставка порядка 760 единиц авто, и, в принципе, оба автопроизводителя готовы поставить авто по данной программе», – отметил Еламанов.

Напомним, 6 февраля в Казахстане стартует прием заявок на льготное автокредитование. В Фонде развития промышленности объяснили, как подать заявку по программе.