Личные данные работников детсада в области Абай утекли в открытый доступ

Руководство учреждения образования оштрафовали на сумму свыше 432 тыс. тенге
Прокуратура Курчатова в ходе анализа в сфере госзакупок выявила нарушения законодательства, связанные с утечкой персональных данных 75 работников одного из городских детских садов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа
Учреждение образования при объявлении конкурса на проведение периодического медицинского осмотра персонала в открытом доступе разместило список работников, содержащий персональные данные, включая полные анкетные сведения, ИИН и иную конфиденциальную информацию.
Лица, имеющие доступ к информации ограниченного доступа, обязаны обеспечивать ее конфиденциальность и не вправе распространять персональные данные без согласия субъекта либо при отсутствии законных оснований.
Несоблюдение данных требований со стороны руководства учреждения создало угрозу возможного использования персональной информации в противоправных целях.
«После принятых прокуратурой мер указанные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.79 КоАП РК («Нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите») с наложением штрафа в размере 432 500 тенге», – говорится в информации.