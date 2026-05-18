Личные данные работников детсада в области Абай утекли в открытый доступ

Прокуратура Курчатова в ходе анализа в сфере госзакупок выявила нарушения законодательства, связанные с утечкой персональных данных 75 работников одного из городских детских садов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного органа



Учреждение образования при объявлении конкурса на проведение периодического медицинского осмотра персонала в открытом доступе разместило список работников, содержащий персональные данные, включая полные анкетные сведения, ИИН и иную конфиденциальную информацию.



Лица, имеющие доступ к информации ограниченного доступа, обязаны обеспечивать ее конфиденциальность и не вправе распространять персональные данные без согласия субъекта либо при отсутствии законных оснований.



Несоблюдение данных требований со стороны руководства учреждения создало угрозу возможного использования персональной информации в противоправных целях.