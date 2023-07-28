Двое казахстанцев вернулись из Таиланда с лихорадкой денге

2 случая лихорадки денге выявили в Казахстане в этом году, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Напомним, в середине июля этого года в Египте зафиксировали случаи неизвестного заболевания, симптомы которого были схожи с лихорадкой денге.

Позже Министерство здравоохранения и народонаселения Египта подтвердило, что это действительно денге.

Как отметила вице-министр здравоохранения и главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова, для предупреждения завоза и распространения инфекций, на международных рейсах работают санитарно-карантинные пункты, где мониторят и определяют лиц с повышенной температурой тела – главным признаком инфекционных заболеваний.

«В этом году зарегистрировано 2 завозных случая лихорадки денге из Таиланда, он как раз является эндемичной страной по этому заболеванию. Эти 2 случая были зарегистрированы задолго до вспышки лихорадки денге в Египте.

Как правило, лихорадка денге протекает очень легко, в редких случаях тяжело. И самое важное, что у нас нет переносчиков-комаров, которые бы укусили больного и передали бы дальше. Человек является биологическим тупиком для лихорадки денге. То есть передача от человека к человеку практически невозможна», – пояснила главный санитарный врач РК.

Она добавила, что в Казахстане есть тест-системы для этого вида инфекции.

Для защиты от денге в эндемичных странах врачи рекомендуют закрывать окна и двери, использовать средства защиты от комаров.