О неизвестном заболевании, выявленном в Египте, высказались в Минздраве РК

Симптомы неизвестного заболевания, выявленные у жителей провинции Кена в Египте, схожи с лихорадкой денге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.

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По информации Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, опубликованной 16 июля 2023 года в СМИ, зафиксированы случаи неизвестного заболевания в Египте, симптомы которого схожи с лихорадкой денге.

Лихорадка денге – вирусная инфекция, которая передается человеку инфицированными комарами при укусах, но не воздушно-капельным путем от человека к человеку.

Заболевание распространяется в тропических и субтропических странах. По данным ВОЗ, эндемичными являются более 100 стран Африки, Америки, Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана.

Проявляется в виде повышения температуры тела, головной боли, ломоты в теле, тошноты, однако в большинстве случаев проходит без симптомов, и состояние больного улучшается через 1-2 недели.

«В Казахстане ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания. В текущем году зарегистрировано 2 случая денге среди прибывших из Таиланда.

Чтобы своевременно выявить и оказать медицинскую помощь больным, на санитарно-карантинном пункте при въезде в страну в аэропорту, железнодорожных вокзалах и автомобильных пунктах проводится дистанционное измерение температуры тела», – рассказали в КСЭК.

Чтобы не заразиться денге в эндемичных странах, нужно:

- использовать средства защиты от укусов комаров;

- закрывать окна и двери;

- при проявлении симптомов заболевания обращаться за медицинской помощью.