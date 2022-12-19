Нападающий Лионель Месси превзошел Диего Марадону по числу трофеев в национальной сборной Аргентины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: instagram.com/leomessi

Аргентина выиграла чемпионат мира-2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Это третий трофей Месси, представляющего французский клуб «ПСЖ», в составе национальной команды.

В 2021 году Месси выиграл Кубок Америки, в 2022-м – Финалиссиму.

На счету Марадоны – чемпионат мира 1986 года и Кубок Артемио Франки (аналог Финалиссимы) 1993 года.

Месси также был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу в Катаре.

На этом турнире именитый футболист забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи. 2 мяча аргентинец забил на групповом этапе – в ворота Саудовской Аравии (1:2) и Мексики (2:0). На стадии плей-офф Лионель отличился в ворота сборных Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 в серии пенальти), Хорватии (3:0) и дважды в ворота Франции (3:3, 4:3 по пенальти). 4 мяча нападающий забил с 11-метровой отметки.

Отметим, «золото» ЧМ по футболу 2022 года выиграла сборная Аргентины, которая в ожесточенной борьбе вырвала победу у команды Франции. Аргентина стала чемпионом мира в третий раз в истории.