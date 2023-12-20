Локация с похутукавой

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Андрей Кратенко

Не перестает удивлять своими диковинными цветами Ботанический сад Петропавловска.

фото предоставлено ботаническим садом

Еще недавно любительницы делать селфи выбирали локацию с цветущим панкрациумом, а теперь расцвела яркая похутукава, причем сделала это впервые, как говорит директор Ботанического сада Артур Рязапов:

– Экзотическая похутукава впервые расцвела у нас! Мы ждали этого почти четверть века! Спровоцировали цветение, как ни странно, сорокаградусные морозы за стеклом оранжереи, – заявляет он.

Родом похутукава из Новой Зеландии. Но даже там она теперь считается редкостью. Чтобы не потерять это растение на планете, семена разослали по ботаническим садам мира. Вот так капризная похутукава появилась в Петропавловске. 26 лет она росла-росла, достигла двух метров и, наконец, зацвела. И сделала она это от стресса – на фоне затяжных морозов.

Жители Австралии и Новой Зеландии до сих пор украшают свои дома красными и желтыми цветами похутукавы накануне Рождества.

Напомним, что история Ботанического сада Петропавловска началась в 1912 году, когда здесь открылся консервный завод и потребовался лавр благородный. За это время в саду стало произрастать около 2 000 видов растений, в том числе папоротники, лимоны, гранаты, банановая трава, суккуленты, агавы, а также финиковая пальма. В Ботсаду созданы оранжерея, зимний сад, дендрарий, зоопарк и даже краеведческий музей.

#Петропавловск #Ботанический сад #цветы #похутукава

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