Лучшая языковая практика – живое общение. Только так можно не растерять знания, полученные в школе, вузе и на всевозможных курсах
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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область
Ежегодно доля населения, владеющего государственным языком, увеличивается. В Западно-Казахстанской области этот показатель еще в прошлом году достиг 93%. Динамика относительно хорошая. Но почему, несмотря на обучение в школе, вузе, на курсах, остаются еще те, кто боится сказать хотя бы пару фраз на государственном языке?