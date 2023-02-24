Лучшая языковая практика – живое общение. Только так можно не растерять знания, полученные в школе, вузе и на всевозможных курсах

За 15 лет на прежнем месте работы, в областной редакции, для нашего коллектива трижды организовывались курсы казахского языка. Уровень преподавания, подходы и методики были разные. До сих пор храню замечательную рабочую тетрадь, где были прописаны диалоги на самые простые бытовые темы. Но и тогда из группы в десять человек подтвердили знание государственного языка на элементарном уровне лишь двое. Признаюсь честно, мой сертификат, полученный тогда, сегодня служит укором, ведь практически все слова и диалоги из той рабочей тетради благополучно забыты. Сделав первые шаги, я остановилась, закрыв перед собой дверь в огромный мир культуры казахского народа. Сколько раз мне повторяла тогда редактор: «Эх, отправить бы тебя на три месяца в... », дальше шли названия аулов и районов, где говорят в основном на казахском. Каждый житель, несмотря на национальность в паспорте. Сейчас таких сел все больше. Вот только город по-прежнему со всей своей толерантностью отвечает мне на русском.

О том, что необходимы разговорные клубы, говорится уже много лет. Многие считают их обязательным звеном в непрерывной цепочке обучения. Этих площадок, где создается языковая среда, так не хватает желающим освоить казахский язык.

На сегодня в Уральске действуют два разговорных клуба, причем посещать их можно совершенно бесплатно. В декабре прошлого года прошло первое занятие клуба «Batyl bol». Название говорит само за себя: «Будь смелым».

– Чтобы заговорить, нужно в первую очередь преодолеть внутренние психологические барьеры. Многим мешают страх и стеснение: как воспримут посторонние окружающие их произношение, ошибки? У меня, к примеру, по казахскому языку в школе, университете были высокие оценки. Но без постоянной практики говорения эти знания очень быстро «выветриваются». Наш клуб нацелен на предоставление языковой среды. Мы собираемся, чтобы поддерживать друг друга в желании освоить разговорный казахский. Система обучения выстроена так, что сначала даем базу диалогов, полезных в быту, на работе, в магазине. Затем обучаем грамматике, – говорит основатель клуба Алексей Скалозубов. – Первый клуб «Batyl bol» в стране был открыт в апреле прошлого года. С тех пор только в Алматы мы провели свыше 170 встреч. На данный момент клубы действуют в семи городах. Планируем открытие клубов в других городах, где-то возобновляем их работу. Занятия проводят волонтеры. Местные власти оказывают помощь в предоставлении помещений для занятий. Мы зарегистрировали общественный фонд. Это некоммерческая организация, мы не преследуем цели получить доход. Для участников клуб абсолютно бесплатный. На спонсорские перечисления планируем покрывать хотя бы часть затрат кураторов, волонтеров.

Каково это – снова сесть за «парту», выполнять упражнения, записывать и проговаривать новые слова, я испытала на встрече разговорного клуба «Сөйле», организованного в рамках проекта «Менің елім – менің тілім». В Уральске его первые занятия прошли в январе. Проект рассчитан на шесть месяцев. За это время можно заметно подтянуть знания, главное – перешагнуть тот барьер, который сдерживает тебя от применения государственного языка в повседневной жизни. По словам координатора проекта в Уральске Арай Зайдекеновой, успехи тех, кто не пропускает занятия, уже заметны:

– В клуб записались более 50 уральцев. Это люди разного возраста и специальностей. Уровень знаний – А1 – элементарный. Поэтому мы стараемся пополнить словарный запас – это основа знания языка. Кроме того, проводим работу с текстами: читаем вслух, чтобы отработать правильное произношение. Переводим, разбираем незнакомые слова, обороты, самые распространенные в обиходе фразы. Также планируем проводить семинары, литературные встречи, организовывать походы в музее. Уже были на спектакле в казахском драматическом театре, посмотрели трагикомедию «Күйеу іздеген кемпірлер».

За «партами» ученики от 15 до 50 лет. Атмосфера – непринуж­денная. Тема занятия – праздник. От составления и разбора простейших диалогов на тему поздравлений с днем рождения, с юбилеем в предоставленном раздаточном материале и тет­радях разговор переходит на бата. Кто имеет право его дать? Что говорить, ведь случаи всегда разные? На доске кураторы пишут пару кратких благословений. Мы интересуемся их дословным переводом, но нельзя забывать, что их смысл намного шире и глубже. В них вся философия, миропонимание народа. После каждый самостоятельно пишет и зачитывает поздравительную открытку. Остальные внимательно слушают тексты посланий и поправки кураторов. Полтора часа пролетают незаметно. Задания на дом нет, но нас предупреждают, что на следующем занятии будет диктант на все слова, которые уже пройдены.

В этот раз из 15 учеников только трое были не носителями языка. А это значит, что в городской среде разговорные клубы казахского языка актуальны пока для многих.