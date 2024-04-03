Лучшие дзюдоисты мира сразятся в Астане

Данный старт станет последним этапом серии Grand Slam, который принесет представителям этого вида единоборств необходимые очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

– Наша страна второй раз будет принимать турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam. Международная федерация дзюдо (IJF) высоко оценила организацию соревнований в 2023-м. В этом году, можно сказать, груз ответственности увеличился вдвое, ведь последний этап турнира Большого шлема накануне летних Олимпийских игр пройдет именно у нас. Спортсмены наберут рейтинговые очки, и станет известно, кто получит лицензию на Олимпиаду. Надеюсь, что благодаря горячей поддержке болельщиков наши дзюдоисты достойно защитят честь страны и порадуют яркими победами. В последние годы в Казахстане активно развивается дзюдо. Наши спортсмены регулярно принимают участие в соревнованиях Большого шлема, Гран-при, чемпионатах мира и Олимпийских играх и регулярно появляются в числе призеров, – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Grand Slam (Большой шлем) входит в категорию мировых соревнований, проводимых в рамках IJF World Tour согласно календарю международных турниров. По правилам IJF очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призерами турнира. В частности, за первое место будет начислено 1 000 очков, за второе – 700 и за третье – 500. Согласно двустороннему соглашению между Казахстанской федерацией дзюдо и IJF, наша страна будет принимать мировые соревнования Grand Slam до 2026 года.

Отметим также, что в последний день марта в Анталье (Турция) завершился очередной турнир серии Grand Slam, где сборная Казахстана смогла завоевать лишь одну медаль. «Бронзу» нам принесла Абиба Абужакынова в весовой категории до 48 кг. Она дошла до полуфинала, где уступила трехкратной чемпионке мира Нацуми Цуноде из Японии, а в схватке за третье место была сильнее россиянки Сабины Гилязовой.