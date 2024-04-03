Лучшие дзюдоисты мира сразятся в Астане

Статьи
249
Аскар Султан

С 10 по 12 мая в столичном Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова пройдет мировой рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam.

фото IJF

Данный старт станет последним этапом серии Grand Slam, который принесет представителям этого вида единоборств необходимые очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

– Наша страна второй раз будет принимать турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam. Международная федерация дзюдо (IJF) высоко оценила организацию соревнований в 2023-м. В этом году, можно сказать, груз ответственности увеличился вдвое, ведь последний этап турнира Большого шлема накануне летних Олимпийских игр пройдет именно у нас. Спортсмены наберут рейтинговые очки, и станет известно, кто получит лицензию на Олимпиаду. Надеюсь, что благодаря горячей поддержке болельщиков наши дзюдоисты достойно защитят честь страны и порадуют яркими победами. В последние годы в Казахстане активно развивается дзюдо. Наши спортсмены регулярно принимают участие в соревнованиях Большого шлема, Гран-при, чемпионатах мира и Олимпийских играх и регулярно появляются в числе призеров, – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

Grand Slam (Большой шлем) входит в категорию мировых соревнований, проводимых в рамках IJF World Tour согласно календарю международных турниров. По правилам IJF очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призерами турнира. В частности, за первое место будет начислено 1 000 очков, за второе – 700 и за третье – 500. Согласно двустороннему соглашению между Казахстанской федерацией дзюдо и IJF, наша страна будет принимать мировые соревнования Grand Slam до 2026 года.

Отметим также, что в последний день марта в Анталье (Турция) завершился очередной турнир серии Grand Slam, где сборная Казахстана смогла завоевать лишь одну медаль. «Бронзу» нам принесла Абиба Абужакынова в весовой категории до 48 кг. Она дошла до полуфинала, где уступила трехкратной чемпионке мира Нацуми Цуноде из Японии, а в схватке за третье место была сильнее россиянки Сабины Гилязовой.

#Астана #турнир #Спорт #дзюдо

Популярное

Все
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Пробуждать интерес к литературе
В Алматы завершился традиционный турнир по қазақ күресі
Здоровые люди, ненадолго потерявшие способность видеть, уйдут отсюда с новыми ощущениями
Покупаешь – требуй чек
Прививка для иллюзорной скотины
Механизмы реагирования на факты двойного гражданства ужесточаются
Уровень газификации Жамбылской области достиг 91,1%
Монополиста оштрафовали на 3 млн тенге
С начала года с фасадов зданий Астаны демонтировали тысячи рекламных билбордов и вывесок
ВИЭ могут стать основным источником генерации энергии
Побережье Капшагая прирастет зоной фитнеса
В списке «ничейных» в Костанае числятся не только земельные участки и здания, но даже действующие коммуникации
В населенные пункты, пострадавшие от стихии, возвращается цивилизация
От объявления режима ЧС до возвращения домой
Жители аула Карагай десять лет живут без спиртного
Лучшие дзюдоисты мира сразятся в Астане
Начата оценка размера нанесенного паводком ущерба для оказания помощи пострадавшим казахстанцам
Султан Бейбарыс повлиял на ход мировой истории
Высший класс показал «Жас сарбаз»
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Бишимбаев отказался признавать вину в убийстве Салтанат Нукеновой
Перепись архаров началась в Казахстане
К единственному роднику приезжают за водой со всего Усть-Каменогорска
Кругом вода: жителей села в ЗКО экстренно эвакуировали из-за паводка - видео
Тысячи строителей Костанайской области остались без работы
Паводок: в Костанайской области восстанавливают мобильную связь
Для отечественного кино необходима квота в прокате
Проезд в общественном транспорте подорожает в Караганде на 25%
Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве
Рыболовные сети в Казахстане оснастят QR-кодами
Жители села Коянды перекрыли дорогу: что происходит в Акмолинской области
Спасение подтопляемых – участь самих подтопляемых?..
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Гумпомощь собирают для пострадавших от паводков в РК
Рыбоохранная акция «Бекіре-2024» пройдет в Казахстане
Как обезопаситься от конго-крымской геморрагической лихорадки, рассказали санврачи
В семье Федосияди все говорят по-казахски
Новые технологии внедряют казахские ученые для очистки воды
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию

Читайте также

Авиация Национальной гвардии доставляет гуманитарный груз
Во все времена народ преодолевал невзгоды благодаря сплочен…
Единство должно стать частью нашего государственного бренда
Как ограничить участие граждан в азартных играх

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]