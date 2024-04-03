Лучшие дзюдоисты мира сразятся в Астане Статьи 3 апреля 2024 г. 1:00 249 Аскар Султан С 10 по 12 мая в столичном Дворце единоборств им. Жаксылыка Ушкемпирова пройдет мировой рейтинговый турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. фото IJF Данный старт станет последним этапом серии Grand Slam, который принесет представителям этого вида единоборств необходимые очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. – Наша страна второй раз будет принимать турнир Qazaqstan Barysy Grand Slam. Международная федерация дзюдо (IJF) высоко оценила организацию соревнований в 2023-м. В этом году, можно сказать, груз ответственности увеличился вдвое, ведь последний этап турнира Большого шлема накануне летних Олимпийских игр пройдет именно у нас. Спортсмены наберут рейтинговые очки, и станет известно, кто получит лицензию на Олимпиаду. Надеюсь, что благодаря горячей поддержке болельщиков наши дзюдоисты достойно защитят честь страны и порадуют яркими победами. В последние годы в Казахстане активно развивается дзюдо. Наши спортсмены регулярно принимают участие в соревнованиях Большого шлема, Гран-при, чемпионатах мира и Олимпийских играх и регулярно появляются в числе призеров, – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев. Grand Slam (Большой шлем) входит в категорию мировых соревнований, проводимых в рамках IJF World Tour согласно календарю международных турниров. По правилам IJF очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призерами турнира. В частности, за первое место будет начислено 1 000 очков, за второе – 700 и за третье – 500. Согласно двустороннему соглашению между Казахстанской федерацией дзюдо и IJF, наша страна будет принимать мировые соревнования Grand Slam до 2026 года. Отметим также, что в последний день марта в Анталье (Турция) завершился очередной турнир серии Grand Slam, где сборная Казахстана смогла завоевать лишь одну медаль. «Бронзу» нам принесла Абиба Абужакынова в весовой категории до 48 кг. Она дошла до полуфинала, где уступила трехкратной чемпионке мира Нацуми Цуноде из Японии, а в схватке за третье место была сильнее россиянки Сабины Гилязовой. #Астана #турнир #Спорт #дзюдо