Лучших библиотекарей страны наградили в преддверии профессионального праздника

Фото: МКИ РК

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила работников библиотечной сферы с профессиональным праздником и выразила признание за их вклад в развитие библиотечного дела.

В своем видеообращении министр отметила, что перед казахстанскими библиотекарями сегодня стоят не только задачи сохранения огромного культурного наследия, но и важнейшие цели по созданию новой коммуникационной среды для популяризации этого наследия, превращению его в актуальный продукт современной культуры. Кроме того, она добавила что государство уделяет особое внимание образованию и профессиональной квалификации библиотекарей.

«Библиотека – это священный дом знаний и культуры, творчества и духовности. В нашей стране насчитывается около 12 тысяч библиотек, из которых почти 4 тысячи находятся в ведении Министерства культуры и информации. В этих библиотеках работают 9 502 библиотекаря. В библиотеках страны хранится около 73 миллионов книг. Число цифровых копий электронных ресурсов превысило 77 тысяч. Это бесценное духовное богатство нашей страны. Благодаря вашему труду каждый гражданин нашей страны имеет возможность получать образование, знакомиться с культурным наследием и приобщаться к духовным ценностям. Выражаю благодарность библиотечным работникам за их ежедневный упорный труд, за вклад в сохранение национального и мирового наследия и обеспечение читателей информацией. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и удачи во всех ваших начинаниях!», - заключила министр.

В ходе мероприятия председатель Комитета архивов, документации и книжного дела МКИ РК Рустам Али вручил награды министерства лучшим библиотекарям. 143 сотрудника библиотек были удостоены ведомственных наград, из них 35 получили медаль «Мәдениет саласының үздігі».

Праздничное мероприятие завершилось концертной программой в исполнении известных современных исполнителей республики.