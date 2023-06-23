Сколько госслужащих в Казахстане

Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК опубликовало цифры о госслужбе Казахстана, сообщает Kazpravda.kz .

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В Казахстане на государственной службе трудятся почти 84 тысячи человек, из них 55% составляют женщины. Более половины (52,7%) работают в центральных государственных органах.

Отметим, сегодня государственные служащие и полицейские Казахстана отмечают свои профессиональные праздники. Ранее их поздравил глава государства Касым-Жомарт Токаев.